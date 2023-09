Padovani a Santa Lucia: «Monumento ai caduti in stato di abbandono»

«Oggi (sabato, ndr) ho partecipato ad un sopralluogo con il capogruppo di Fratelli d'Italia in Quarta circoscrizione, Christian Galletta, assieme ad alcuni residenti, presso il monumento in onore dei caduti della Battaglia di Santa Lucia del 6 maggio 1848, situato in piazza Martiri d'Istria e Dalmazia. Il monumento è da considerarsi in uno stato di degrado tale da richiedere urgentemente un intervento. Molti residenti di Santa Lucia mi hanno segnalato lo stato di abbandono. Una mancanza di rispetto vera e propria nei confronti di coloro che hanno dato la vita per l'indipendenza della nostra terra. Un'amministrazione ha il dovere di mantenere vivo il ricordo e il rispetto dei simboli della nostra storia».

A dirlo è il deputato di Fratelli d'Italia ed ex assessore di Verona Marco Padovani, che poi prosegue: «Questo è solamente un fatto esemplificativo della situazione dei nostri quartieri che necessitano di attenzione, manutenzione e cura. Da oltre un anno la gestione del verde pubblico è lasciata a se stessa e questa amministrazione non dà segni di miglioramento, ma la mancanza di rispetto verso la nostra storia è l'apice della loro inefficienza».

Chiude infine l'esponente di FdI: «Consiglio all'amministrazione e al sindaco Tommasi di considerare, ed attuare, interventi efficaci e immediati al fine di dare un giusto decoro alla nostra storia e ai nostri monumenti».