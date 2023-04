A Santa Lucia e Golosine ultimo appuntamento con le domeniche sostenibili: i tanti eventi in programma e i provvedimenti viabilistici

L’ultima domenica dedicata alla sostenibilità arriva in quarta circoscrizione con un pacchetto di proposte sempre più ampio e organizzato. Lo annuncia oggi, mercoledì 19 aprile, il Comune di Verona attraverso una nota nella quale viene poi specificato: «I quartieri diventeranno una sorta di percorsi tematici, con le attività culturali concentrate in un rione e quelle sportive o didattiche in altri. Il vantaggio - evidenzia la nota di Palazzo Barbieri - di essere l’ultima circoscrizione ad ospitare la sperimentazione avviata dal’amministrazione per rivedere in chiave sostenibile le domeniche ecologiche previste nel Piano di azione del Bacino Padano per abbattere i valori delle Pm10, è proprio il tempo a disposizione per realizzare un format originale e coinvolgere più associazioni possibili».

L’appuntamento è quindi per domenica 23 aprile nei quartieri di Santa Lucia e Golosine, dove le strade e le piazze chiuse al traffico diventeranno «spazio da vivere per residenti e cittadini ma anche luogo per promuovere l’attività delle associazioni del territorio e l’economia di vicinato». Come già anticipato dal Comune di Verona nelle scorse settimane, in futuro «non saranno più domeniche di sperimentazione, bensì appuntamenti strutturati secondo un calendario fisso, da ripetersi periodicamente nelle diverse circoscrizioni, alle quali competerà l’organizzazione diretta». Tutto ciò in linea con la scelta dell’amministrazione di «coinvolgere il territorio dalla sua base, ovvero le circoscrizioni, che sono più vicine ai cittadini e alle caratteristiche dei diversi quartieri».

In base a quanto si apprende, saranno più di 50 le associazioni presenti domenica, tra queste anche Amia, che sarà presente con uno stand informativo per dare informazioni sui servizi erogati dall’azienda. Per incentivare la mobilità sostenibile, nella giornata del 23 aprile 2023, è possibile acquistare l' abbonamento annuale al servizio di bike sharing comunale Verona Bike, gestito da Clear Channel, ad un prezzo scontato del 30%. Basta inserire il codice di attivazione DE2023 nel momento dell'iscrizione tramite l'App a Verona Bike.

«Rispetto ai feedback di residenti e commercianti, possiamo certamente dire che il format proposto per le domeniche ecologiche ha riscosso un notevole successo – ha detto l’assessore all’ambiente e alla mobilità Tommaso Ferrari -. La volontà è quella di riproporlo e amplificarlo per il futuro, coinvolgendo in modo diretto le Circoscrizioni, che sono più vicine ai cittadini e alle caratteristiche dei diversi quartieri». Il presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani ha quindi aggiunto: «Essere gli ultimi in calendario ci ha permesso di organizzare al meglio la giornata, più di 50 le associazioni che proporranno attività in forma volontaria. È stato organizzato un mercato e percorsi tematici, l’obiettivo è veicolare il messaggio ambientale facendo vivere in modo diverso i quartieri».

Il presidente di Amia Bruno Tacchella ha infine ribadito: «Quello delle Domeniche ecologiche rappresenta per Amia un appuntamento fisso, all’insegna della sensibilizzazione e dell’informazione sull’ambiente e sulle best practices in tema di raccolta differenziata. Nelle scorse settimane sono inoltre partite, in coordinamento con l’amministrazione e le Circoscrizioni, le operazioni di sfalcio dell’erba in tutta la città. Attività che riguarderanno anche la quarta circoscrizione, dove tra le varie zone, sarà predisposto lo sfalcio e la pulizia della pista ciclopedonale lungo la vecchia ferrovia». Il ricco programma di iniziative è consultabile sul sito del Comune, insieme ai provvedimenti viabilistici di chiusura e divieto di sosta.

I provvedimenti viabilistici

Di seguito riportiamo le modifiche alla viabilità annunciate dal Comune di Verona per domenica 23 aprile 2023: