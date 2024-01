La signora Santa compie 102 anni, la festa con i propri cari: «Il segreto è prendersi cura di sé e degli altri»

Un pomeriggio di grande emozione quello di ieri, venerdì 5 gennaio, al Centro Servizi Mons. Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto per i 102 anni della signora Santa Benedetti. C’erano proprio tutti a festeggiarla: le figlie, i quattro nipoti e le rispettive famiglie che Santa ha accolto con un lungo abbraccio carico d’affetto. Sorridente e cordiale con tutti, non si è risparmiata nei ringraziamenti e nelle fotografie scattate con la famiglia e il personale della Residenza Arcobaleno in cui risiede da sei mesi.

Nata nel lontano 1922 a Sant’Anna d’Alfaedo, dove ha vissuto fino al matrimonio, ha lavorato come factotum nell’esercizio familiare di Ceredo, in Lessinia, un emporio che comprendeva la bottega di generi alimentari, l’osteria e la tabaccheria. Ancora vivo il ricordo dei numerosi viaggi fino a Verona, in bicicletta e in carrozza, per l’acquisto dei beni necessari.

Nel 1946 il matrimonio con Vittorio, il cambio di residenza a Ronconi in casa della suocera e la nascita delle tre figlie: Ermelinda, Maria e Flavia. Infine, un altro trasferimento a Bussolengo dove lavorò come tata per numerose famiglie prima di seguire come perpetua un monsignore. La famiglia la descrive come «una donna tenace, laboriosa e di fede che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per più generazioni familiari, trasmettendo loro valori, vissuti e preziosi tesori che non hanno prezzo».

Nonostante l’età, Santa ha mantenuto il suo carattere determinato e si muove ancora agilmente, seppur con il supporto del personale socio-sanitario. Sempre presente alla S. Messa e al Rosario, nonché alle diverse attività di animazione, trascorre le giornate conversando con piacere con ospiti e operatori.

Il segreto di una vita così piena e longeva? «Dedicarsi agli altri, - ha raccontato la famiglia di Santa - tenere la mente attiva, mangiare di tutto ma con moderazione, tenersi sempre informati in tema di salute e benessere». A portare gli auguri dell’amministrazione comunale di Bussolengo, il sindaco Roberto Brizzi che ha donato alla festeggiata una targa per il raggiungimento di questo importante traguardo portando gli auguri di tutta la comunità.