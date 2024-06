Bilancio preventivo in rosso per la sanità veneta, ma nessun allarme in Regione

La Regione Veneto non mostra preoccupazione per i conti in rosso delle proprie aziende sanitarie. «Allo stato attuale sussistono i presupposti per la condizione di equilibrio economico-finanziario prospettico 2024» del servizio sanitario regionale, ha deliberato la giunta il 20 maggio scorso, in un provvedimento pubblicato nel bollettino del 31 maggio.

La deliberazione, portata in giunta dall'assessora alla sanità Manuela Lanzarin, è un'approvazione dei bilanci preventivi dei singoli enti che compongono servizio sanitario regionale, ovvero le 9 Ulss, le due aziende ospedaliere di Verona e Padova, lo Iov e Azienda Zero. Ma di tutti questi enti, l'unico a mostrare un bilancio in attivo è Azienda Zero. Tutti gli altri sono in perdita. E nonostante l'attivo di Azienda Zero superi l'1,168 miliardi di euro, la differenza tra questo utile e le restanti perdite è un passivo di oltre 287 milioni di euro. E questo perché il deficit delle aziende sanitarie è molto profondo, tanto che in otto di esse supera i 100 milioni di euro.

Ma la sanità veneta non corre il rischio di chiudere quest'anno con i bilanci in disequilibrio. Ne è convinta la giunta regionale che ha approvato la delibera che contiene questi bilanci e lo ha ribadito oggi, 5 giugno, il direttore generale della sanità regionale Massimo Annicchiarico. «I bilanci economici preventivi recepiscono, applicando il principio di prudenza, la costosità derivante dalla programmazione socio-sanitaria vigente e da altre dinamiche inflattive, attualizzate - ha spiegato Annicchiarico - E i ricavi, per il medesimo principio di prudenza, sono all'opposto sottostimati facendo riferimento a quelli dell'esercizio 2022 (due anni precedenti), ultimo riparto del Fondo Sanitario Regionale disponibile. Tale circostanza è conseguenza del fatto che il riparto del Fondo Sanitario Nazionale sconta un accordo da formalizzare con un'Intesa Stato-Regioni che, negli ultimi tempi, viene purtroppo formalizzato ad esercizio quasi scaduto». In altre parole, i bilanci preventivi delle aziende sanitarie si basano su stime prudenti che non tengono conto di possibili risparmi o di altrettanto possibili aumenti dei ricavi.

Aumenti che per Annicchiarico sono praticamente certi per quel che riguarda il Fondo Sanitario Regionale. Inoltre, il direttore della sanità veneta conta anche sulla «virtuosità del sistema sanitario regionale, che monitorando l'andamento economico previsionale (prudenziale) ha sempre garantito risparmi a consuntivo». Infine, Annicchiarico ha anche ricordato «la possibilità di utilizzare quote di riserva di fondi derivanti dalle premialità nell'erogazione dei Lea degli anni precedenti, e dagli accantonamenti degli avanzi di gestione». Fondi che la Regione ha per il momento stimato in circa 147 milioni di euro che, per precauzione, Azienda Zero accantonerà per garantire l'equilibrio di bilancio della sanità veneta.