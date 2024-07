Manutenzioni e sicurezza, il Comune di San Martino annuncia investimenti per mezzo milione

Durante l’ultimo Consiglio comunale, il Comune di San Martino Buon Albergo ha approvato un'importante variazione di bilancio che prevede investimenti per le manutenzioni ordinarie di strade, marciapiedi e per la sicurezza. I lavori finanziati, con un investimento complessivo di 487 mila euro di fondi del Comune, sono parte di un ampio programma di interventi che si protrarrà fino ai primi mesi del 2025.

Per quanto concerne il capitolo manutenzioni, 100 mila euro sono stati destinati alla sistemazione dei marciapiedi lungo via Gottardi, via Vittorio Veneto, via Unità d'Italia, via Pasubio, e via Municipio e al ripristino del manto stradale in diverse zone, La cifra di 18 mila euro sarà impiegata per interventi di drenaggio e per la realizzazione delle caditoie stradali in Corte Caval, via Invernizzi, via Machiavelli e via Torricelli. Altri 10 mila euro saranno utilizzati per sistemare del fondo stradale di piazzale Maestri del lavoro e 60 mila euro per la realizzazione di nuovi rialzi pedonali in asfalto. Con un investimento di 11 mila verrà sistemato il porfido dei marciapiedi in via Borsellino, via Piazzola e Piazza del Popolo.

258 mila euro serviranno ad Archimede Servizi, società controllata dal Comune, per il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione in piazza Garibaldi, via Bentegodi, piazzale Maestri del lavoro, nell’area parcheggio di via Casa Pozza e nell'area utilizzata per la sagra a Mambrotta in via Montanelli. Un intervento che ha anche l'obiettivo di contenere l’inquinamento luminoso garantendo a parità di consumo un sistema di illuminazione più performante.

Infine 30 mila euro sono stati destinati al capitolo sicurezza per concludere i lavori di posa della fibra ottica per il sistema di videosorveglianza e per l'acquisto di nuove telecamere che verranno installate sul territorio comunale.

«Abbiamo puntato l’attenzione - ha spiegato il vicesindaco e assessore alle Manutenzioni Mauro Gaspari - sulle opere e la sicurezza attraverso un investimento che ci impegniamo a tradurre in lavori nei prossimi mesi. Rifacimento dei manti stradali, manutenzioni e potenziamento della videosorveglianza sono azioni assolutamente necessarie che portano un beneficio a tutto il paese».

«Si tratta - ha sottolineato il sindaco Giulio Furlani - di interventi distribuiti sul territorio che riflettono l'impegno del nostro Comune per la sicurezza e il benessere di tutti. Siamo determinati a migliorare le infrastrutture per rendere San Martino un paese sempre più accogliente e vivibile e dare risposte puntuali alle esigenze dei cittadini».