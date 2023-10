Mezza maratona spingendo il passeggino, record per un medico veronese

Non ha vinto, ma ha comunque battuto un record. Ieri, 1 ottobre, Il medico veronese 34enne Samuele Tosadori ha partecipato alla mezza maratona di Trento e pur non avendo tagliato il traguardo per primo è riuscito a realizzare il nuovo primato mondiale di corsa con il passeggino.

Come descritto da Federico Bonati di TrentoToday, Samuele Tosadori ha corso la Half Marathon di Trento spingendo un passeggino a tre posti. E seduti a farsi spingere dal 34enne c'erano i suoi figli: Pietro di 5 anni, Anastasia di 3 anni e mezzo, e Beatrice di 2 anni.

I giudici di gara, per evitare che potesse ostacolare gli altri runner, hanno fatto partire Tosadori per ultimo. Ma lui è riuscito a superare quasi 600 partecipanti, concludendo la mezza maratona in un'ora, 26 minuti e 10 secondi. Un tempo che gli ha permesso di entrare nel libro dei record, migliorando di circa dieci minuti il precedente primato di corsa con il passeggino.

Alla fine della gara, tantissimi gli applausi per il papà runner e per i suoi piccoli, che durante la corsa sono rimasti tranquillamente seduti, approfittandone anche per fare un riposino.