Cittadinanza benemerita a Samuele Conti. «La sua eredità morale e intellettuale sia fonte di ispirazione»

Quasta mattina, 3 dicembre, il consiglio comunale di Povegliano Veronese si è riunito in seduta straordinaria per attribuire la cittadinanza benemerita a Samuele Conti, il giovane studente di 22 anni prematuramente scomparso lo scorso giugno a Trento, dove studiava, in seguito ad un incidente sui pattini. Al consiglio comunale hanno partecipato il sindaco di Trento Franco Ianeselli e il rettore dell'università trentina Flavio Deflorian.

Samuele Conti, laureato in informatica con il massimo dei voti e la lode, titolare di borse di studio internazionali, studente del corso di laurea magistrale all'università di Trento in artificial intelligence systems, si è contraddistinto non solo per i titoli accademici, ma anche nell’associazionismo universitario e nel volontariato nella comunità degli allievi del collegio Clesio, dove era ospite in quanto studente tra i più meritevoli dell’università e dove è stato anche promotore di molte iniziative sociali e divulgative a favore degli studenti.

Oltre all’attività accademica, ha svolto la propria attività come ricercatore presso Rozes (startup del Veronese che si occupa di sviluppare modelli di intelligenza artificiale per stimare quanto è probabile che un'azienda commetta frodi) e, in questo ambito, ha contribuito ad elaborare un "algoritmo predittivo contro il crimine", utilizzato ora dagli investigatori della polizia per intercettare l’espansione delle forze criminali.

Samuele Conti ha, inoltre, arricchito l’intera comunità di Povegliano essendosi distinto mediante opere concrete nel campo della cultura, delle scienze e con iniziative di carattere sociale. In particolare, è stato membro del direttivo e socio fondatore dell’associazione culturale Gruppo Giovani di Povegliano che da sempre cura l’archivio e la biblioteca storica Balladoro. Ha personalmente scritto l’opuscolo "Tontolo de Pubiliano" nel 2019, nonché il più recente volume "Federico Barbarossa e Povegliano Veronese" del 2021. Infine, si è fatto promotore di innumerevoli incontri culturali a beneficio di tutta la comunità di Povegliano.

«La prematura scomparsa di Samuele Conti - ha precisato la sindaca Roberta Tedeschi - ha gettato nello sconforto la nostra intera comunità, non solo per la perdita di un ragazzo così giovane e promettente, ma per lo spessore umano che ha sempre dimostrato. La sua generosità e il suo altruismo però sono continuati anche dopo quel tragico 3 giugno 2022, perché posso ora ufficialmente comunicare, insieme alla famiglia Conti, che gli organi di Samuele sono stati donati con successo e trapiantati in persone con situazioni particolarmente critiche. In particolare, il rene e il fegato sono stati utilizzati insieme e hanno permesso di operare un ragazzo di 21 anni che aspettava da tempo un intervento combinato. Mentre il cuore batte in un signore di 66 anni, l’altro rene è stato trapiantato in una signora di 56 anni e anche i tessuti e le cornee sono stati usati con esito estremamente positivo. È la prima volta che a Povegliano viene attribuita la cittadinanza benemerita e abbiamo fortemente voluto che fosse conferita a Samuele Conti, perché la sua eredità morale e intellettuale sia fonte di ispirazione per le cittadine e i cittadini di oggi e di domani. Sono onorata di condividere questo importante momento anche con il sindaco di Trento Ianeselli e con il rettore Deflorian, perchè Samuele è un patrimonio umano che appartiene a tutti».