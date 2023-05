Samoter a Verona. Il ministro degli esteri Tajani: «Fiera punto di riferimento che contribuisce all'internazionalizzazione delle aziende»

«Ringrazio gli organizzatori, gli imprenditori e tutti gli operatori del settore per aver riunito alla 31ª edizione di Samoter a Verona tanti partecipanti provenienti da tutto il mondo. La fiera, punto di riferimento in Italia per il comparto delle macchine per costruzioni, contribuisce all’internazionalizzazione del sistema produttivo e all’aumento di opportunità per le nostre aziende». Così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel messaggio inviato in occasione di Samoter, il salone dedicato alla filiera construction organizzato da Veronafiere, in corso dal 3 maggio e in programma fino a domani, e in contemporanea ad Asphaltica, rassegna su tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie, promossa insieme a SITEB-Strade Italiane e Bitumi.



«Samoter rientra nella strategia di promozione integrata del ministero degli Esteri, che attraverso la rete diplomatico-consolare e ICE-Agenzia, valorizza le eccellenze industriali e scientifiche italiane, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale – fa sapere il ministro Tajani –. I dati economici del 2022 sono incoraggianti, con un aumento del fatturato della produzione nazionale di macchine per costruzioni del 15% e delle esportazioni di quasi il 10% rispetto all’anno precedente. Questo ci spinge a investire ulteriori risorse a sostegno di un comparto strategico per il sistema-Italia e la sua internazionalizzazione, attraverso modalità tradizionali di promozione e tipologie di intervento più innovative».





Samoter è l’unica manifestazione in Italia a dare voce alla filiera nazionale delle macchine per costruzioni nel suo complesso: un mondo che rappresenta un’altra delle eccellenze del made in Italy con una compagine industriale di aziende medio-piccole riconosciuta all’estero, in particolare per le attrezzature finite e per la componentistica di alto livello. Si tratta quindi di un settore fortemente vocato all’export, come certificano anche i dati del report Unacea-Cer su base Istat che vedono le esportazioni 2022 del Paese superare i 3 miliardi di euro, in crescita del 9% sul 2021 e con una bilancia commerciale in attivo per oltre 990 milioni di euro.

«Per questa edizione di Samoter – ha precisato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –, in collaborazione con ICE-Agenzia, ci siamo concentrati fortemente su operatori professionali esteri, con un focus particolare, oltre all’Europa, su aree geografiche emergenti dove è molto forte la domanda nel campo delle costruzioni, penso a Nord e Sud Africa, America Latina, Est Europa e Asia. Questo, ovviamente, in aggiunta ai visitatori che arrivano in fiera spontaneamente. Abbiamo realizzato un lavoro di incoming tagliato a misura delle esigenze delle nostre aziende e siamo soddisfatti di poter dire che anche questo è stato una delle forti motivazioni che hanno spinto i produttori italiani e stranieri a essere presenti in fiera come espositori».