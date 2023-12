Una convenzione con Rovereto per salvare l'ospedale di Malcesine

«L’ospedale di Malcesine può e deve essere salvato, con impegno, unità di intenti e una progettualità coraggiosa all’altezza del territorio. Questo convegno ha l’obiettivo di rilanciare, attraverso la formulazione di proposte concrete, l’ospedale di Malcesine, punto di riferimento per i cittadini dell’Alto Garda, per i milioni di turisti che ogni anno visitano questi territori, e centro nazionale di riferimento per gli esiti tardivi della poliomielite». Queste le parole della Senatrice di Europa Verde Aurora Floridia, che dal 2019 è anche consigliera comunale a Malcesine. L'esponente politico veronese ha organizzato il convegno "Ospedale di Malcesine. Ieri - Oggi- Domani" che si è tenuto sabato mattina a Palazzo Capitani, sede del Comune dell'altro Garda, dedicato proprio alla struttura ospedaliera, al quale hanno partecipato medici e personale del settore sanitario, oltre ad Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Pd e vicepresidente commissione politiche socio sanitarie.

«La grande partecipazione e la propositività manifestata per questa iniziativa da parte di importanti esponenti del settore sanitario veronese e trentino, dai portatori di interesse, e dalle associazioni del territorio sono la cartina di tornasole della disponibilità della comunità a effettuare un radicale cambio di rotta, volto a scongiurare il depotenziamento dell’ospedale di Malcesine - spiega la Senatrice -. Il nosocomio, che è stato anche un polo d’eccellenza di riabilitazione ortopedica e cardiologica, ha tutte le carte in regola per tornare ad essere un importante centro riabilitativo con forti potenzialità di sviluppo economico e professionale».

L'Onorevole Floridia ha annunciato alcune proposte in favore del nosocomio dell'alto Garda: «Si chiederà per questo alla Regione Veneto di convocare in tempi brevi un tavolo di confronto che sostenga e approfondisca l’analisi dei progetti emersi, avviando una procedura valutativa seria rispetto al loro profilo di fattibilità e finanziabilità. Tra le proposte essenziali al rilancio dell’ospedale si segnalano: la stipulazione di una convenzione con il centro di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Rovereto per la riabilitazione post operatoria, l’apertura graduale dei poliambulatori – con focus sulla riabilitazione cardiologica, inclusa la telecardiologia –, l’individuazione di una progettualità con l’università di Verona, in collaborazione con la Federazione italiana Vela, per lo sviluppo dello sport inclusivo e di benessere psicofisico.

Alla Regione Veneto si chiederà di formalizzare al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il sostegno, anche economico, per il centro nazionale di riferimento per gli esiti tardivi della poliomielite, tenendo fede a quanto dichiarato nei mesi scorsi in risposta alla mia interrogazione durante il Question time in Senato.

Le decisioni politiche da intraprendere per trasformare l’ospedale in un motore economico in grado di generare lavoro e un’eccellente assistenza sanitaria per tutti i cittadini non possono più essere rinviate, e le proposte che sono state elaborate rappresentano il punto di partenza per attuare un effettivo piano di rilancio, che garantisca dei risultati in tempi rapidi e certi.

Per il nostro ospedale adesso chiediamo certezze».

La petizione

Nei giorni scorsi una petizione online è stata lanciata su Change.org da Antonino Vetrano, dell’Associazione Interregionale Disabili Motori, per chiedere di dare piena attuazione alle schede ospedaliere e attivare così i posti letto mancanti ma previsti dal Piano Socio Sanitario Regionale Veneto, con delibera della giunta regionale N° 614 del 14 Maggio 2019, nella quale «sono previsti per l'ospedale pubblico di Malcesine 50 posti letto riservati alle cure riabilitative Polio e Post Polio del Padiglione “A”, 30 posti letto per Extra Regione, 12 posti letto per ospedale di comunità», si legge nella petizione.

«Cosa manca ad oggi? Mancano i 25 posti letto del secondo piano Pad.A, già completo di messa a norma degli impianti e degli arredi, ma inutilizzato. Mancano i 30 posti letto di Extra Regione. Mancano i 12 posti letto per l'ospedale di comunità».

«In concreto chiediamo che venga data piena attuazione alle schede ospedaliere per garantire la totale attivazione dei posti previsti», è l’appello dei promotori. L’ospedale di Malcesine è un punto di riferimento sanitario per l’area dell’Alto Garda, ma non dimentichiamo che è anche riconosciuto come centro nazionale di riferimento per la cura degli esiti da polio. Chiediamo inoltre che venga rispettato il diritto dell'individuo ad accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede come citato nella Carta Europea dei diritti al malato e nel rispetto dell'Art. 32 della Costituzione Italiana a tutela della salute», affermano i promotori, i quali specificano che ad oggi è «attivo solo il primo piano del Pad. “A” con 25 posti letto e punto di Primo intervento h.24».