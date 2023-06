"Salva il Suolo", la Gran Guardia si accende di verde e blu per sostenere il movimento

Dal 2 al 5 giugno, per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, la Gran Guardia di Verona si illuminerà di verde e blu a sostegno del movimento ambientale globale "Salva il Suolo", sostenuto da nove agenzie delle Nazioni Unite e dal Programma Alimentare Mondiale.

Anche quest’anno, in occasione di queste celebrazioni, "Salva il Suolo" parteciperà come ospite al Green Village di Elisa. Sarà presente dal 2 al 4 giugno al parco Santa Toscana, con banchetto informativo, workshop per bambini e adulti sul tema del suolo e animazione.