Novembre, mese dell'orientamento a Verona. Partito 14esimo Salone in Gran Guardia

Da oggi, 7 novembre, le scuole superiori veronesi incontrano i ragazzi delle scuole medie e i loro genitori per presentare la propria offerta scolastica e formativa. L'iniziativa è stata inaugurata in Gran Guardia, è promossa da Rete Orienta Verona e rientra nell'ambito di "Novembre: mese dell'orientamento a Verona", iniziativa che vede il capoluogo al centro di eventi rivolti al futuro dei giovani.

È partito oggi e si concluderà giovedì 10 novembre il 14esimo Salone dell’Orientamento. In Gran Guardia sono state allestite postazioni per le scuole superiori e si svolgeranno dibattiti, conferenze, sportelli e laboratori, non solo per informare ma anche per aiutare studenti e famiglie a fare la scelta migliore dopo l'uscita dalla scuola media.

Il Salone è promosso dall'Ufficio Scolastico Territoriale ed è organizzato da Rete Orienta Verona in collaborazione con il Comune, la Provincia di Verona ed altri enti ed istituzioni locali. Il suo obiettivo è fornire tutte le informazioni necessarie per il futuro scolastico e lavorativo dei ragazzi che il prossimo anno inizieranno gli studi superiori gettando le basi della loro vita professionale.

Un appuntamento molto sentito, con 30 scuole che hanno prenotato la visita e 2.759 studenti che in questi giorni visiteranno le aree dedicate a loro, ai docenti e alle famiglie. Nei loro incontri, i visitatori si potranno confrontare con studenti e docenti delle scuole superiori di Verona, che presenteranno loro l'offerta formativa. Ma ci sarà anche la possibilità di dialogare con i counselor di Cosp Verona e con la rete Tante Tinte per offrire consulenza a studenti e famiglie straniere su temi come l'inserimento, l'accoglienza, l'orientamento e il ri-orientamento nella scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, tramite il portale dell'orientamento Plan Your Future, gli studenti delle scuole medie potranno vedere videointerviste di giovani che studiano alle scuole superiori e di professionisti del mondo del lavoro che raccontano la loro esperienza personale. E i docenti potranno individuare le competenze utili al processo di orientamento, mentre i genitori potranno aiutare i figli a trovare la loro strada.

Il salone è aperto fino a giovedì dalle 9 alle 13 solo per le scuole e dalle 14 alle 18 con ingresso libero per le famiglie.

Al taglio del nastro, fatto da due alunni della scuola media Don Milani a San Massimo e preceduto dall'Inno d'Italia suonato dagli studenti del Liceo Montanari diretti dal professor Silvano Perlini, sono intervenuti l'assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, Laura Parenti per l'Ufficio Scolastico Territoriale, la consigliera comunale e provinciale Carla Padovani, la dirigente tecnica dell'Ufficio Scolastico Regionale Laura Donà, le dirigenti scolastiche dell'Istituto Superiore "Dal Cero" Silvana Sartori e dell'Istituto Superiore "Ferraris-Fermi" Daniela Miceli, la coordinatrice di Rete Orienta Verona Monica Dal Moro, oltre ai dirigenti e ai rappresentanti delle scuole Alessio Perpolli, Simone Piacentini, Rita Ruffoli di Fondazione San Zeno, Adriano Tomba di Fondazione Cattolica e Antonello Vedovato di Fondazione Edulife.

«La Gran Guardia è la casa del Comune - ha detto l'assessora La Paglia - ed è bellissimo poterla utilizzare per il futuro degli studenti grazie a questa importante iniziativa di Rete Orienta Verona, come testimoniato dalla grande partecipazione delle scuole. Cercheremo di dare agli studenti e alle loro famiglie tutta la consapevolezza e gli strumenti per metterli in condizione di scegliere la migliore strada da intraprendere, consapevoli che a volte si può anche cambiare. Niente infatti è immodificabile. Ma sapere di poter contare su tanti strumenti di scelta, potrà dare maggior soddisfazione sia al percorso scolastico sia a quello della vita di ciascuno. Il Salone è una delle tante occasioni di collaborazione con la Rete Orienta Verona, come ad esempio la Giornata della Didattica, che svolge un importante ruolo di sostegno e formazione a tutte le scuole, un bene prezioso da preservare a Verona. Al mio saluto si aggiunge anche quello di tutta la giunta, primo fra tutti il sindaco Damiano Tommasi che, in prima persona, da sempre sostiene come tema cardine quello della scuola».

«Come Provincia sosteniamo da sempre questa iniziativa - ha sottolineato la consigliera Padovani - che ha al centro i ragazzi, ai quali è dedicata. Saranno infatti loro che dovranno fare la scelta per le superiori e, in qualità anche di genitore, so bene cosa possa significare questo momento anche per le famiglie. Quello che apprezzo molto in questo Salone è che le scuole sono presentate direttamente dagli studenti che le frequentano, un fattore importantissimo perché sono dei testimoni credibili, che spiegheranno, grazie alla loro esperienza, cosa significherà scegliere una determinata strada per poi intraprendere una professione futura».