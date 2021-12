Salone Mondiale del Turismo per i siti Unesco sarà ospitato a Verona

Verona ospiterà il World Tourism Event 2022 (Wte) dal 15 al 17 settembre prossimi. Il Salone mondiale del Turismo farà tappa nella città scaligera, in concomitanza con il 50esimo anniversario dalla firma della convenzione Unesco, anche per sottolineare la grande importanza che l'Unesco ha nella salvaguardia e nella tutela del patrimonio culturale e nella progettazione della qualità della vita per il futuro nelle città e nel contesto della comunità internazionale.

In testa nella classifica dei patrimoni Unesco c'è sempre l'Italia, con 58 siti. Nella classifica internazionale seguono la Cina a quota 56 siti e la Germania a 51. Francia e Spagna sono a 49 mentre gli Stati Uniti ne contano in totale 24. Una curiosità, a dimostrazione della sua importanza, la città di Verona e il suo territorio hanno raccolto 5.6 milioni di post su Instagram.

«Il Veneto con nove riconoscimenti rappresenta uno dei territori con la più alta concentrazione di siti Unesco - ha dichiarato l'assessore regionale al turismo del Veneto Federico Caner - Segno di come la nostra regione sia una delle più affascinanti nel panorama nazionale e non solo. I numeri di arrivi e presenze, che si attestano ogni anno oltre i 70 milioni, confermano la grande attrattività delle destinazioni e dei prodotti turistici veneti. Anche durante il periodo difficile legato alla pandemia la nostra regione ha dimostrato una grande capacità di resilienza e i siti patrimonio dell'umanità, come Verona, hanno contribuito in maniera importante alla ripresa. Il Veneto si candida dunque a diventare la regione faro dei siti patrimonio Unesco, vero e proprio volano della promozione turistica».



«L'organizzazione del Wte a Verona - ha affermato il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Riello - è un importante risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra della costituenda fondazione di gestione delle Dmo di Verona e del Lago di Garda Veneto, del Comune di Verona e alla lungimiranza dell'assessore regionale Caner. Questo risultato dimostra quanto sia importante lavorare assieme per la promozione dello sviluppo turistico. A forti crisi non si può che rispondere con grandi ambizioni. La ripresa post pandemica di cui il mondo ha bisogno passa anche per la salvaguardia e la promozione dei valori della cultura, dell'istruzione, della scienza e della comunicazione».

«Con questo incontro mondiale Verona diventerà ancora più centrale rispetto ai percorsi turistici internazionali - ha aggiunto il sindaco Federico Sboarina - Ed è esattamente quello cui miriamo, innalzare lo standing della nostra città. Ovvero favorire lo sviluppo di flussi turistici di livello più elevato per migliorare ulteriormente il posizionamento della nostra città sui mercati internazionali».

«Il Wte rappresenta una vetrina mondiale per la nostra città - ha sottolinea Francesca Toffali, assessore al turismo del Comune di Verona - un'occasione per ospitare un evento su cui è concentrata l’attenzione di tutta la comunità internazionale ed un importante appuntamento per gli operatori turistici. Siamo particolarmente orgogliosi, inoltre, dato che proprio a Verona nel 2022 si celebrerà il 50esimo anniversario dalla firma della convenzione per la protezione del patrimonio mondiale adottata dall'Unesco».

«Anche Peschiera del Garda, dal 2017, è inserita come patrimonio mondiale dell'umanità per le mura pentagonali - ha concluso Paolo Artelio, componente di giunta della Camera di Commercio di Verona - E nel 2011, sempre Peschiera del Garda, con il Laghetto del Frassino ha ottenuto un altro riconoscimento Unesco come sito palafitticolo preistorico dell'arco alpino».