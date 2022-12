«Possibile presenza di salmonella», Aldi richiama 4 lotti di salame felino igp

Per la possibile presenza di salmonella, la catena di discount Aldi presente anche nel Veronese ha comunicato il richiamo a scopo precauzionale del prodotto "salame felino igp 500 grammi" a marchio "Regione Che Vai" fornito dall'azienda emiliana San Leonardo Prosciutti. I lotti richiamati sono: C22430083, C22450029, C22450054 e C22470486.

«Da analisi effettuate in autocontrollo da parte di Aldi - si legge nella nota diffusa dall'azienda - è stata riscontrata la possibile presenza di salmonella in alcuni campioni. Per questo motivo il prodotto non deve essere consumato. Il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al 3 dicembre 2022. La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Il prodotto può essere restituito in tutte le filiali Aldi. E il rimborso sarà concesso anche senza l'esibizione dello scontrino di acquisto».