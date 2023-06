Da Ron a Le Vibrazioni con gli omaggi a Dalla e Morricone: sta per arrivare il Salieri Extra

Presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona, è pronta a partire l'8 giugno a Legnago la prima edizione di “Salieri Extra”, un’iniziativa ideata dal Maestro Diego Basso, direttore d’Orchestra poliedrico capace di spaziare dalle arie d’opera al pop fino al rock sinfonico.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti e il Consigliere Riccardo Toufik Shahine, oltre a Diego Basso e Marcello Balestra.

Tre gli appuntamenti messi in programma dal Maestro. Il primo sarà “Lucio in orchestra” che vedrà, a omaggiare sul palco del Teatro Salieri il genio di Dalla, la partecipazione straordinaria di Ron accanto alle voci soliste di Art Voice Academy e all’orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta da Basso. A impreziosire la serata, il racconto di episodi inediti di vita vissuta con Dalla e della genesi di alcune tra le sue canzoni più amate, narrate da Marcello Balestra, collaboratore storico del cantautore bolognese per oltre 30 anni. Un evento che, in pochi giorni, ha già fatto registrare il sold out.

Il 18 luglio alle 21,30 in piazza Garibaldi si terrà il concerto, a ingresso libero, de Le Vibrazioni, tappa del loro Summer Tour 2023.

Infine il 20 luglio la stessa piazza, sempre alle 21,30, ospiterà un omaggio a Ennio Morricone: una rassegna delle più celebri colonne sonore composte dal Maestro scomparso a luglio del 2020. Durante la serata a ingresso libero, si esibiranno l’orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e lo special guest Andrea Griminelli, flautista di fama internazionale per il quale Morricone ha scritto personalmente composizioni per flauto e orchestra.