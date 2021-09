Sale sul campo dell'Arechi, nessun sabotaggio ma solo scaramanzia a Salerno

È molto probabile che si sia trattato soltanto di un gesto scaramantico da parte di ignoti, ma una piccola ombra di un sabotaggio ha oscurato il pre-partita di Salernitana-Hellas Verona.

Sul campo dello stadio Arechi di Salerno sono stati trovati dei granelli di sale e questo ha fatto scattare l'allarme degli addetti all'impianto sportivo. Come riportato da Ansa, sull'episodio hanno indagato i carabinieri del nucleo radiomobile di Salerno ed il personale della Digos della questura campana. Per gli investigatori, però, non si è trattato di sabotaggio, ma soltanto di un rito propiziatorio in favore dei granata per l'importante sfida in chiave salvezza contro i gialloblù.