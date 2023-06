Nuova sala operatoria della cardiologia di Aoui intitolata a Michele Pighi

Mercoledì scorso, 14 giugno, avrebbe compiuto quarant'anni e così i colleghi della cardiologia hanno dedicato al dottor Michele Pighi la nuova sala operatoria di emodinamica, la migliore e più avanzata di cui disponga il reparto.

A otto mesi dalla tragica scomparsa per un incidente stradale del cardiologo Michele Pighi, tutti i suoi colleghi hanno voluto ricordarlo con un gesto non solo simbolico ma anche sostanziale: l’intitolazione e l’avvio della raccolta fondi per una borsa da destinare alla formazione all’estero di un giovane specializzato.

La cerimonia di intitolazione è stata una sorpresa per il padre, Daniele Pighi, che ha trovato riunito tutto il reparto: il direttore della cardiologia Flavio Ribichini, il direttore di emodinamica Gabriele Pesarini, la coordinatrice infermieristica Patrizia Venditti, tutti i medici cardiologi, gli infermieri, i tecnici perfusionisti e gli os. «È bello avere Michele ancora qui in reparto - ha detto Pesarini - Questo è l’ambiente più moderno e tecnologicamente più avanzato che abbiamo per la cardiologia interventistica, dedicarlo a lui significa per tutti noi seguire ogni giorno il suo esempio di tenacia e bravura».

«Non avevo mai visto il posto di lavoro di mio figlio - ha dichiarato Daniele Pighi - Questa era la sua famiglia perché lui amava la professione. Mi avete lasciato senza parole. Ringrazio tutti i suoi colleghi, mi scalda il cuore vedere che lui è qui e voi lo ricordate».

L’impegno concreto per ricordare il dottor Michele Pighi è voluto e realizzato dal direttore Ribichini con la raccolta fondi per una borsa di 25mila euro che ogni anno garantisce la formazione a Montreal (dove si era perfezionato Michele) ad un giovane specializzato di Verona. Il prossimo borsista partirà a gennaio 2024.

E per chi volesse contribuire, l'Iban per le donazioni è IT54U062306450000015100069. «Invito tutti i veronesi a contribuire - ha detto Ribichini - Investire su un giovane che ha voglia di perfezionarsi sempre di più e di tornare nel nostro ospedale significa investire su un futuro migliore per tutta la cittadinanza. In meno di un anno abbiamo già raccolto l’importo per una prima borsa, adesso dobbiamo impegnarci per il secondo cardiologo che partirà a gennaio. Questo lavoro lo farò ogni anno per sempre nel nome di Michele che per me è stato come un figlio».