Più comfort per le persone a mobilità ridotta: alla stazione di Porta Nuova apre la nuova Sala Blu

Alla stazione di Porta Nuova, a Verona, le persone con disabilità e a ridotta mobilità anche temporanea potranno beneficiare dei servizi di una nuova Sala Blu.

Più spaziosa, riconoscibile e confortevole, la nuova area è stata realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) secondo nuovi standard di progettazione ed è collocata nel corpo centrale della stazione, in prossimità dei principali servizi per la clientela.

Costituito da 14 sale con sede nei principali scali italiani e una nazionale, il circuito delle Sale Blu garantisce in oltre 330 stazioni l’assistenza dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) che desiderano fruire del servizio di tutte le Imprese Ferroviarie. Un servizio, quello delle Sale Blu, che quest’anno celebra i 10 anni di attività.

Nel 2020, nonostante l’emergenza sanitaria tuttora in corso, sono stati circa 8 mila gli interventi di assistenza gestiti dalla Sala Blu di Verona, di questi oltre il 40% riguardano la stazione di Verona Porta Nuova.

La Sala Blu di Verona è aperta tutti i giorni dalle 6.45 alle 21.30 e coordina i servizi di assistenza in 18 stazioni dislocate in tre diverse Regioni (Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia). Per prenotare il servizio è possibile inviare una mail a salablu.verona@rfi.it, oppure telefonare al numero verde gratuito 800.90.60.60 (da telefono fisso) o al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (da telefono fisso e da cellulare). Inoltre, grazie all’app SalaBlu+ e al portale Sala Blu on line è possibile richiedere l’assistenza direttamente dal web. In base alle vigenti norme relative all'emergenza sanitaria, sono in vigore misure restrittive sui tempi di preavviso per la prenotazione del servizio che, per tutti gli impianti, deve essere richiesto con 24 ore di anticipo. Maggiori informazioni su www.rfi.it nella sezione Accessibilità stazioni.