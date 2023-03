Nuova sala d'attesa per la guardia medica di Isola della Scala. Rimane il problema del centro trasfusionale

Ad Isola della Scala ci sarà una nuova sala d'attesa per la guardia medica e per il medico distrettuale, ma per il centro trasfusionale rimane una sola l'apertura mensile. E il Partito Democratico chiede di rafforzare questo servizio per stimolare la donazione di sangue.

Una buona notizia per l'ex ospedale di Isola della Scala è la dismissione della tensostruttura allestita l'anno scorso all'esterno dell'ex nosocomio. Comune e pazienti ritenevano il tendone inadeguato ai bisogni dei cittadini e così da lunedì prossimo, 6 marzo, sarà aperta nei locali che prima ospitavano il pronto soccorso una sala d'attesa per la guardia medica notturna e per il medico distrettuale. «Ringrazio il direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi per aver risolto in tempi certi, in seguito al confronto che abbiamo avuto a fine gennaio, un disagio che si è prolungato per mesi - ha commentato il sindaco Luigi Mirandola - Ora sono stati predisposti i percorsi in sicurezza, per separare, all’interno dell’ex ospedale, l’area delle visite e quella di attesa dal resto della struttura oggi chiusa. L'Ulss mi ha confermato che orari, giorni di apertura e contatti dei servizi per il momento rimangono gli stessi».

Come purtroppo rimane lo stesso il servizio del centro trasfusionale, che da gennaio ha dimezzato il numero delle aperture mensili, passando da due a una. «Ciò ha comportato che solo 25 persone a volta possano andare a donare, mentre le altre devono prendere appuntamento nei mesi successivi o rivolgersi a centri più lontani», hanno fatto notare i consiglieri regionali del PD Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni. I due esponenti dem hanno così presentato un'interrogazione per chiedere alla Regione di ripristinare le due aperture mensili. «Nel report 2022 sulle donazioni di sangue e plasma a cura dell’Avis provinciale di Verona, i dati evidenziano un preoccupante calo: da 36.506 nel 2021 a 34.815 nel 2022 - hanno scritto Bigon e Zanoni - Questa rilevante contrazione del servizio non solo è in aperto contrasto con le richieste di sangue e plasma che arrivano dagli ospedali del territorio veronese, ma sta mettendo anche a repentaglio l’esistenza delle associazioni di donatori di sangue dei Comuni di Isola della Scala, Trevenzuolo ed Erbè. Gli stessi donatori, infatti, preavvertono di non essere più disponibili a donare se al momento di fissare un appuntamento in tempi brevi, viene loro risposto di rivolgersi ad altri centri distanti anche 30 chilometri».