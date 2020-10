Migliaia di sacchetti per le feci canine in distribuzione in parchi e scuole di Verona

Migliaia di sacchetti per le deiezioni canine saranno distribuite dai volontari del Gruppo Cinofilo Verona a proprietari di cani presso aree verdi, scuole elementari e medie, parchi e presso Il Forte del Chievo, dove l’associazione da anni svolge attività e corsi di addestramento cinofilo a numerose famiglie veronesi. Un’iniziativa fortemente voluta da Amia e dal suo presidente Bruno Tacchella per cercare di debellare il deprecabile fenomeno della mancata raccolta delle feci, che imbrattano purtroppo ancora giardini, marciapiedi e piazze cittadine. La società di via Avesani ha quindi deciso di proseguire la partnership con il Gruppo Cinofilo Verona, donando gratuitamente questi utili e fondamentali strumenti per la raccolta. L’associazione si occuperà della distribuzione.

«Riceviamo quasi quotidianamente segnalazioni su marciapiedi e strade imbrattate dalle deiezioni degli animali, un problema annoso che provoca giustamente l’ira dei cittadini – ha detto Tacchella -. Non possono esservi giustificazioni per quei possessori di animali che non rispettano i doveri inerenti all’igiene del suolo pubblico e al decoro della città. Atteggiamenti di inciviltà che tra l’altro danneggiano la stragrande maggioranza di possessori dei nostri fedeli amici a quattro zampe che, muniti di paletta e sacchetti, provvedono sempre a ripulire l’area pubblica dagli escrementi del proprio cane. Per questo, nei prossimi mesi partirà anche un’apposita campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà scuole e associazioni animaliste su una corretta raccolta delle deiezioni canine. Raccogliere gli escrementi del proprio cane è un gesto di civiltà, educazione e rispetto». I sacchetti per le deiezioni canine sono distribuiti gratuitamente anche dall’Ecomobile Amia a tutti i proprietari di cani residenti nel Comune di Verona.

L’associazione Gruppo Cinofilo Verona è attiva sul territorio dal 2002, con sede operativa presso il Forte Chievo ed è formata da volontari, che con entusiasmo e determinazione perseguono l’obiettivo di far crescere una cultura cinofila scientificamente corretta alla portata di tutti.