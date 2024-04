Passa a Verona Run4Hope, giro d'Italia podistico in favore di Ail

La Run4Hope torna a correre in tutta Italia per sostenere l'associazione italiana contro leucemie-linfomi e mieloma (Ail). La quarta edizione della grande gara della solidarietà prenderà il via domani, 13 aprile, con uno start alle 11 programmato in contemporanea in tutte le regioni italiane. I partecipanti correranno nella loro città per una decina di chilometri in forma sincronizzata con quelli delle zone limitrofe, formando complessivamente un grande percorso a tappe giornaliere nei luoghi più belli e significativi del nostro Paese, che si concluderà domenica 21 aprile.

Domani, dopo la partenza da Vicenza, la prima tappa veneta si concluderà a Verona con l’arrivo in Piazza Bra alle 18. E domenica, la ripartenza per la seconda tappa da Verona-Monteforte D'Alpone a Bassano del Grappa.

Ogni giorno verrà percorsa una tratta prestabilita che vedrà coinvolti i podisti del rispettivo territorio (si prevede la partecipazione di circa 40mila corridori), i quali potranno effettuare la quantità di chilometri desiderata, contribuendo a portare a termine l’importante progetto di solidarietà.

A livello nazionale sono coinvolti più di 400 associazioni sportive, decine di reparti militari dell'esercito, svariate sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri e del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa.

La tappa veronese della manifestazione è stata presentata a Palazzo Barbieri dalla consigliera comunale Annamaria Molino. Presenti per Run4Hope il presidente Massimo Giammetta e Antonio Capriati, il comandante 85esimo Rav Verona Nicola Castello, e Fiorenza Martinelli di Ail.

«L’evento si inserisce nella visione del Comune di Verona, che ha aderito alla Rete Città Sane e che è attivo nel promuovere iniziative in favore del benessere della popolazione, soprattutto di quella più fragile - ha dichiarato la consigliera Molino - Questa corsa è particolarmente importante e straordinaria perché, a livello nazionale, coinvolge numerosi sostenitori, in rete per sostenere insieme una raccolta fondi in favore di pazienti con tumori ematologici. Per farlo si è scelto lo sport che oltre ad essere portatore di messaggi di solidarietà, è la testimonianza di come l’attività fisica apporti benefici alla salute in tutte le sue declinazioni».