Run For Sla, la staffetta solidale da Agrigento a Venezia per raccogliere fondi

È stata presentata oggi, 22 novembre, nella Sala Rossa della Provincia di Verona, la prima edizione della manifestazione sportiva e solidale Run For Sla - Agrigento Venezia 2023.

L'evento è una "staffetta della solidarietà" ed è nato sul Garda per unire l'Italia attraverso lo sport e per raccogliere fondi a favore della ricerca contro la Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). La corsa partirà il prossimo 28 agosto dalla Sicilia e, in 16 giorni, attraverserà 1.800 chilometri lungo dieci regioni. I protagonisti saranno, in staffetta, tanti atleti di varie associazioni sportive d'Italia.

Da Piazza Bra a Verona, il 13 settembre, è prevista la partenza dell'ultima tappa, la sedicesima. Gli sportivi si dirigeranno verso la provincia vicentina, attraversando San Bonifacio, per proseguire in direzione della città lagunare. Il giorno precedente, gli atleti provenienti dalla Lombardia entreranno in Veneto a Valeggio sul Mincio, per poi concludere la penultima tappa in Piazza Bra.

Alla presentazione di oggi sono intervenuti il presidente della Provincia Manuel Scalzotto; Marco Crestale e Filippo Marchio, cofondatori del progetto Run For Sla; Marco Roma, cofondatore e organizzatore della manifestazione; Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona; Gianni Gobbi, presidente dell’associazione Straverona; Paolo Paternoster, sostenitore del progetto; l'ultrarunner over 60 Fabrizio Amicabile e, in collegamento streaming, l'atleta paralimpico Carlo Calcagni e la presidente del consiglio comunale di Venezia Ermelinda Damiano.

Tra le associazioni veronesi che hanno già aderito all'iniziativa ci sono Boscaini Runners di Sona e Mombocar.

Il ricavato della manifestazione sosterrà due borse di studio per altrettanti istituti di ricerca che si occupano di cure per la Sla.