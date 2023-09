Ruinae, festival medievale per valorizzare borgo e castello di Tregnago

Prosegue fino al 29 settembre a Tregnago, la prima edizione di Ruinae, festival della cultura medievale dell'Est Veronese. L’evento vuole scoprire o riscoprire alcuni aspetti del Medioevo, periodo storico che ha segnato lo sviluppo del territorio dell'Est Veronese con la nascita di castelli e pievi, oggi visitati da un numero crescente di turisti.

Il festival è promosso dal Comune di Tregnago ed ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione culturale del borgo e il recupero degli spazi del castello. L'organizzazione è affidata alla collaborazione tra Comune, VeronAutoctona, biblioteca comunale, pro loco e il gruppo teatrale Tzaitan.

Dopo i primi incontri dei giorni scorsi, il festival tornerà il 15 settembre con una camminata, con partenza da Piazza Massalongo alle 19, dedicata al rapporto tra uomo e astri, esoterismo e storia. Il percorso terminerà al castello di Tregnago con l’osservazione della volta celeste curata dall'esperto astronomo Loris Milani.

Il 22 settembre, alle 20.45, sempre in Piazza Massalongo, il filosofo Tommaso Ferro terrà una conferenza-spettacolo dal titolo "Animali fantastici e dove trovarli". L'appuntamento è un itinerario tra bestiari, enciclopedie e favole per capire il ruolo degli animali nella cultura medievale.

Il 23 settembre saranno protagoniste le danze medievali, grazie all’associazione culturale Folklore e alla musica dal vivo dei The Faires Lullaby. E durante la serata sarà possibile assaggiare le specialità cucinate dalla pro loco di Tregnago.

L’ultimo appuntamento sarà il 29 settembre in Piazza Massalongo e sarà dedicato al castello, con Sara Lucchi dello Iat dell'Est Veronese che approfondirà il tema del valore storico e turistico dell'edificio.