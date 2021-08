Il brano tormentone dell'estate 2021 lo svela Rtl 102.5 all'Arena di Verona

Grande serata di musica live oggi, 31 agosto, all'Arena di Verona. Comincerà alle 20.30 lo spettacolo dell'Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021, il grande evento musicale prodotto dall'emittente radiofonica Rtl 102.5, che lo trasmetterà in radiovisione su i suoi canali e su Radio Zeta, ma che sarà visibile in contemporanea anche su Sky Uno e Tv8.

Il cast sarà stellare perché saliranno sul palco i Duran Duran, Ligabue e Carmen Consoli, ma ci saranno anche sorprese dell'ultima e alla fine sarà decretato il brano tormentone dell'estate 2021. E la prima sorpresa ci sarà tra i presentatori, con Massimo Giletti che affiancherà Angelo Baiguini, Federica Gentile ed il team formato da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola di Benedetto.

«Per realizzare un evento di questa portata serve tanta passione ma soprattutto una grande determinazione - ha commentato il sindaco Federico Sboarina, ripercorrendo le tappe dell'organizzare di uno spettacolo così grande alla luce delle restrizioni Covid - L'anno scorso i Power Hits sono andati in scena in streaming, in un'Arena completamente vuota e quasi surreale. Questa sera l'evento torna live e con tutto il pubblico possibile, per una serata davvero magica ed emozionante. Non posso che ringraziare Rtl 102.5 perché l'arrivo dei Power Hits a Verona ha restituito alla città e all’Arena quel pezzo di storia che si era interrotto con il Festivalbar, un momento di musica e divertimento che ha accompagnato le estati dei giovani e che ora torna con la musica dal vivo dei più grandi artisti. Per la nostra città è anche una straordinaria occasione di promozione, in un periodo in cui i turisti sono tornati numerosi come prima del Covid».