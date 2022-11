Punto d'incontro tra moda, cibo e cultura: lo chef veronese Perbellini conquista Palazzo Trussardi

Trussardi rafforza il suo legame con la citta? di Milano con la riapertura del suo Lifestyle Hub, Palazzo Trussardi, uno spazio che favorisce l’incontro tra moda, cibo e cultura, situato nell’epicentro della citta? accanto al Teatro Alla Scala. Inaugurato originariamente dallo stesso Nicola Trussardi nel 1996, Palazzo Trussardi rinasce ora con un nuovo sorprendente concept, rafforzato dal contrasto tra la storicita? dell’edificio e il design contemporaneo.

«Siamo molto orgogliosi di cio? che abbiamo realizzato insieme ai nostri architetti e direttori creativi. Abbiamo l’onore di collaborare con il rinomato chef Giancarlo Perbellini, - spiega Sebastian Suhl, amministratore delegato di Trussardi - che sara? alla guida delle due esperienze gastronomiche. Palazzo Trussardi e? di nuovo ricco di vita e incarna appieno lo spirito del Nuovo Trussardi: inclusivita? e un’eleganza senza tempo, che sa stare al passo con la modernita?. Oggi segna l’apertura di un progetto veramente urbano: oltre ai nostri eccezionali concetti di vendita al dettaglio e cibo, stiamo offrendo a Milano un’esperienza di comunita? unica».

Palazzo Trussardi e? sempre stato un punto di ritrovo molto amato dai suoi frequentatori: uno dei primi concept store al mondo in grado di sfumare i confini tra moda e cultura e far percepire il lifestyle della casa anche dalla caffetteria e dal rinomato ristorante. E? sempre stato uno spazio per artisti e designer, per viaggiatori e locali, un luogo dove cenare prima o dopo l’Opera, incontrarsi per un aperitivo, trovare un capo Trussardi per il proprio guardaroba o, semplicemente, scoprire un nuovo progetto artistico. La riapertura di Palazzo Trussardi rivitalizza questo spirito di inclusione e solidarieta?, rendendolo ancora una volta un Lifestyle Hub non solo per la comunita? milanese.

«Questo e? senza ombra di dubbio un giorno che attendiamo con impazienza da quando siamo entrati a far parte di Trussardi, l’anno scorso. - raccontano Benjamin A. Huseby e Serhat Is??k, direttori creativi di Trussardi - Siamo estremamente entusiasti di far rivivere questo indirizzo storico sia per il brand che per la citta? di Milano. Siamo grati a tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione di questo progetto, in particolar modo al team di architetti bplus.xyz a cui va il merito di aver reso il progetto collaborativo, in cui siamo profondamente e personalmente coinvolti».

Il nuovo Palazzo Trussardi ospita il Flagship store della casa di moda milanese e due esperienze di gusto firmate dallo chef stellato veronese Giancarlo Perbellini, recentemente premiato dal Gambero Rosso come "Ristoratore dell’Anno": il Cafe? Trussardi by Giancarlo Perbellini, al piano terra, e il Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini, al primo piano. Il Cafe? Trussardi by Giancarlo Perbellini rappresenta uno spazio di condivisione informale e contemporaneo. L’offerta spazia dalla colazione ai cocktail dopo cena, con una particolare attenzione agli ingredienti freschi, di stagione e di provenienza locale. Il Cafe? ospitera? anche la prima pasticceria di Giancarlo Perbellini a Milano. Il Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini propone, invece, una rivisitazione in chiave contemporanea della tradizionale osteria italiana, offrendo un’esperienza unica in grado di combinare precisione e tecnica con immaginazione e memoria, stagionalita? e territorio.

Lo spazio

Il punto focale dello spazio e? lo scaffale a specchio lungo 25 metri, posizionato in modo da tagliare diagonalmente lo spazio del piano terra, che serve a dividere l’area compresa tra il negozio e il Cafe? Trussardi. Partendo dallo spazio pubblico, lo specchio si allinea e riflette Piazza della Scala. L’elemento di design e? anche metafora del rinnovamento del brand, il risultato di uno scambio di idee tra Huseby, Is??k e gli architetti all’inizio del progetto: come si puo? racchiudere passato, presente e futuro di una Maison storica, senza fare un taglio netto con cio? che e? stato?

Architettonicamente progettati per fluire, per creare un’esperienza di continuita? tra cibo e moda, il negozio, il Cafe? Trussardi by Giancarlo Perbellini e il Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini dialogano tra loro attraverso un collegamento visivo che gioca con le dimensioni orizzontali e verticali proprio al centro dello spazio. Calibrata per i diversi spazi, l’illuminazione a forma di colonna inizia piu? fredda nel negozio, piu? calda nella Cafe?, viene integrata dalla luce naturale delle finestre che vanno dal pavimento al soffitto, e finisce ancora piu? calda nel Ristorante situato al piano di sopra. Due ingressi scandiscono lo spazio: l’angolo tra Via Santa Margherita e Piazza della Scala, e l’ingresso sul retro in Piazza Paolo Ferrari, un accesso diretto al Cafe? Trussardi by Giancarlo Perbellini e Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini.

Gli orari di apertura

Il negozio e? aperto dal lunedi? al sabato dalle 10:00 alle 20:00 e la domenica dalle 11 alle 19. Il Cafe? Trussardi by Giancarlo Perbellini e? aperto dal lunedi? al sabato dalle 8.30 alle 22.30. Il Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini accogliera? i suoi ospiti a partire dal 14 novembre 2022. Sara? aperto dal lunedi? al venerdi? dalle 11 alle 15.30 e dalle 19 alle 22.30, il sabato dalle 11 alle 15.30.