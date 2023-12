C'è l'ok della Giunta comunale per due nuove rotonde a Verona Sud

È arrivato giovedì dalla Giunta comunale di Verona, su proposta della vicesindaca con delega alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli, il via libera al progetto di fattibilità in variante urbanistica per la realizzazione di due rotatorie stradali a Verona Sud, che passa ora all'esame del Consiglio comunale per la relativa adozione.

Nello specifico la prima rotatoria verrà realizzata all’incrocio tra via Gelmetto e Strada delle Trincee, con modifica del sedime stradale nell’ultimo tratto di Strada delle Trincee e realizzazione di un’area boscata di circa 4mila metri quadri. La seconda invece sarà all’incrocio tra via Vigasio, via Gelmetto e Strada Cà Brusà.

Le zone interessate dall’intervento in oggetto sono di proprietà comunale, ad eccezione delle aree attualmente di proprietà di due aziende private e che, come previsto all’art. 6.1 della Convenzione stipulata il 9 agosto 2023, verranno “trasferite, al Comune gratuitamente e previo frazionamento, a propria cura e spese entro il termine massimo di sei mesi dalla data di approvazione da parete del Comune del Certificato di collaudo finale”.