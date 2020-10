Tangenziale Sud, nuova rotonda allo svincolo di Santa Lucia: lavori al via

Per lavori di realizzazione della nuova rotatoria presso l’innesto delle piste dello svincolo n. 7 (Santa Lucia), dal 5 ottobre 2020 fino al 31 maggio 2021 sulla Tangenziale Sud di Verona (dal Km 0+100 al Km 0+800), in carreggiata Ovest (direzione Verona Est), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia e verrà chiusa quella in entrata alla tangenziale per il traffico proveniente da Verona, Via Mantovana, in direzione Verona Nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IN CITTÀ - Per la giornata di lunedì 5 ottobre, a partire dalle ore 8.30, a Verona sarà interrotta per lavori la circolazione dei veicoli in via Cairoli, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con piazza Erbe e piazza Viviani.

Inoltre, sempre dal 5 ottobre, per circa una settimana, a causa di un intervento di tinteggiatura di un palazzo, circolazione dei veicoli interrotta anche in via Seghe San Tomaso, all’altezza del civico 17I.