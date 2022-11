Rotonda di via Verona, affidati i lavori. Sindaco: «Riorganizziamo uno dei punti più delicati della viabilità del Comune»

Sono stati affidati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all?incrocio tra la Sp 24 e via Verona, a valle del cavalcaferrovia tra l?uscita della variante alla Ss 12 e il centro di Isola della Scala. L'incrocio, secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale in una nota, ad oggi risulta regolato da un complesso sistema di precedenze ed è uno dei principali snodi viabilistici d?ingresso e di uscita dal paese.

In base a quanto si apprende, oltre alla rotonda dalla forma ellittica, verranno realizzate delle barriere di contenimento per i veicoli in transito sulla parte terminale del cavalcavia ferroviario e lungo le fosse Zenobria e Mandella. Verrà, inoltre, completamente riqualificata sia l?illuminazione, con tecnologia a led, sia la segnaletica verticale e orizzontale ad alta visibilità. Al centro della rotonda troverà spazio un?area verde con un impianto di irrigazione automatizzato. Su ciascuno dei quattro ingressi verrà realizzata un?isola spartitraffico.

Il progetto esecutivo, per un «impegno di spesa pari a 411 mila euro», era stato approvato dalla Giunta a fine settembre. L?inizio dei lavori è «previsto la prossima primavera». Il sindaco di di Isola della Scala Luigi Mirandola ha dichiarato: «Riorganizziamo uno dei punti più delicati della viabilità del nostro Comune, interessato da un importante transito quotidiano di mezzi, anche pesanti. Le priorità sono due: mettere in sicurezza un incrocio governato da un sistema di precedenze non sempre di immediata lettura e rendere più fluido il traffico che spesso, in quel tratto, risulta sostenuto soprattutto durante le grandi manifestazioni isolane. Inoltre, - ha concluso il primo cittadino Luigi Mirandola - questo progetto ci permette di riqualificare, anche dal punto di vista estetico, la porta d?ingresso al paese più attraversata in assoluto, restituendole funzionalità e decoro».