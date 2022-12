A Rivalta nuova rotatoria sulla Sp 11. «Aumenterà la sicurezza stradale»

Veneto Strade, Provincia di Verona e Comune di Brentino Belluno hanno sottoscritto un accordo per la progettazione e la realizzazione della rotatoria in località Rivalta, sulla Strada Provinciale 11, così da razionalizzare lo svincolo sul nuovo ponte sull'Adige a Peri di Dolcè.

L’importo dell'intervento è stimato in un milione di euro a carico della Provincia di Verona. E, in base all’accordo, il contributo sarà assegnato dalla Provincia di Verona a Veneto Strade, la quale assumerà il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. Al Comune di Brentino Belluno spetteranno la gestione e la manutenzione dei marciapiedi, delle banchine e delle opere idrauliche realizzate, oltre che la gestione e la manutenzione della pubblica illuminazione. Alla Provincia di Verona, oltre al finanziamento della progettazione e della realizzazione dell’opera, spetteranno la gestione e la manutenzione della rotonda lungo la Sp 11. Mentre la progettazione e l'esecuzione dei lavori saranno in capo a Veneto Strade.

«Accolgo con piacere la sottoscrizione di questo accordo di programma che darà il via alla realizzazione di una rotatoria sulla Strada Provinciale della Val d’Adige, in grado di razionalizzare lo svincolo sul nuovo ponte sull'Adige a Peri di Dolcè, incrementando così la sicurezza alla circolazione stradale - ha commentato la vicepresidente e assessore ad infrastrutture e trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti - Questo accordo, inoltre, rappresenta anche un valido esempio di collaborazione tra enti a diversi livelli».