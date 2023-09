Lavori a Mazzantica per la nuova rotatoria: «Voluta per risolvere il problema degli incidenti»

A Mazzantica di Oppeano sono in corso i lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria fra via Mazzanta e la Strada Provinciale 51, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato in Giunta Comunale e affidato alla ditta Martini Scavi di Martini Massimo srl, aggiudicataria dell’appalto.

La realizzazione dell’opera ha lo scopo di migliorare le condizioni di funzionalità e di sicurezza dell’incrocio. In particolare, la rotatoria, oltre a regolare le manovre all’intersezione e a riqualificare l’area di intervento, costituisce un fondamentale elemento di moderazione della velocità, essendo la SP51 classificata come strada extraurbana secondaria con limite di scorrimento pari a 90 km/h. Il flusso dei veicoli in svolta all’incrocio tra le due strade non crea particolari fenomeni di accodamento, tuttavia la presenza della zona industriale della frazione di Mazzantica comporta l’inevitabile transito di mezzi pesanti che da via Mazzanta attraversano la SP51, con conseguente aumento di criticità e possibile crescita dei fenomeni di incidentalità.

L'intervento prevede la realizzazione di una rotatoria compatta del diametro di circa 40 metri per sistemare e razionalizzare l'intersezione fra la SP 51 e via Mazzanta; sono previsti inoltre il rifacimento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, comprensiva di rete di drenaggio con letto di subirrigazione nell’aiuola verde centrale alla rotatoria e fosso di guardia laterale alla rotonda per invaso di laminazione e accumulo acque bianche di dilavamento; adeguamento e potenziamento della pubblica illuminazione, nonché segnaletica orizzontale e verticale ad alta visibilità.

Il costo totale dei lavori ammonta a 432 mila euro, comprensivo degli espropri di aree private di pertinenza delle ditte presenti a margine dell’intervento resisi necessari per l’esecuzione dell’opera, di cui 400 mila a carico di fondi PNRR e i rimanenti 32 mila a carico del Comune di Oppeano.

«La realizzazione di questa rotatoria nella frazione di Mazzantica è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale per risolvere una difficile situazione di criticità che ha causato numerosi incidenti stradali - spiega il sindaco Pietro Luigi Giaretta -. Il tema della sicurezza stradale è un punto fondamentale per la nostra amministrazione; con il termine dei lavori il transito diverrà più funzionale e, di conseguenza, più sicuro».