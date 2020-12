Rotary veronesi al servizio dei più deboli: kit igiene, sacchi a pelo e pandori per i senzatetto

Nonostante Covid-19, i Rotary Club di Verona non si fermano. Durante il periodo natalizio, in due momenti diversi, i rotariani veronesi, in collaborazione con la Ronda della Carità, regaleranno un sorriso e porteranno un dono utile ai senzatetto. Durante la settimana verranno infatti distribuiti 300 zainetti corredati da un set di 20 mascherine, 10 guanti, prodotti detergenti e guanti in pile, per la prevenzione del Covid-19. «In un momento di forte attesa del vaccino che verrà distribuito prioritariamente alle categorie a rischio, - affermano Gian Arnaldo Caleffi, Ugo Tutone e Nicola Picotti, presidenti di tre club promotori - per andare incontro "agli ultimi" i Rotary Club doneranno loro dispositivi di prevenzione per salvaguardare la loro salute».

La notte di Natale, i rotariani insieme ai giovani del Rotaract, si daranno appuntamento a Verona per regalare un Natale anche ai senzatetto. A gruppi di due, rotariani, rotaractiani e volontari della Ronda, gireranno per la città per distribuire 150 sacchi a pelo, 150 kit di igiene, donati dalla farmacia "Al Giglio", contenenti 10 mascherine e una confezione di disinfettante, 75 Pandori e 75 Panettoni offerti da Bauli. Sarà un momento conviviale per i tanti senzatetto di Verona che, oltre a beni di prima necessità riceveranno una tazza di tè caldo e una parola di conforto.

«Durante la stagione invernale, soprattutto in questo difficile periodo di pandemia, - afferma Nicola Guerini, ideatore dell’iniziativa Natale senza Tetto - il bisogno di assistenza diventa tanto più necessario e indispensabile per colmare i disagi del freddo e della solitudine». Renzo Niccolai, presidente del Rotary Club Verona, cocnlude: «Con iniziative come queste i rotariani confermano il loro impegno sociale rivolto alle persone in difficoltà e meno fortunate».