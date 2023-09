Verona prepara il suo vestito migliore per "La Rossa incontra il Rosso"

La settima edizione de "La Rossa incontra il Rosso" riporta il rombo delle Ferrari nel cuore di Verona. Il tradizionale appuntamento che coniuga le eccellenze nel campo dei motori e dell’enogastronomia si svolgerà sabato 9 settembre, con le vetture del Cavallino Rampante che si daranno appuntamento in occasione dell’esclusivo raduno organizzato dall'Automobile Club Verona in collaborazione con il Comune di Verona, la Provincia di Verona, l’Official Ferrari Dealer Ineco Auto, Casa Sartori e numerosi altri partners.

Un evento che ogni anno richiama l’attenzione di appassionati, veronesi e turisti, che potranno assistere alla sfilata delle Ferrari e di ammirarle da vicino durante due mostre statiche alla partenza e all’arrivo.

«Gli eventi come questo – ha detto l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari - incrociano eccellenze, portano valore, qualità e anche un’attrattività di alto livello sulla quale la nostra città deve insistere. Mi riferisco al prestigio dell’automotive italiana, che racchiude anche artigianato e design, così come al nostro settore vitivinicolo. La nostra Amministrazione supporta questo tipo di manifestazioni, con l’obiettivo di crescere negli anni allargando l’offerta culturale. Ringrazio chi si è dato da fare per organizzare l’evento così come la polizia locale per il prezioso supporto durante la giornata».

Anche quest’anno inoltre sarà riproposto il contest fotografico “Scatta la Rossa”, a cui chiunque potrà partecipare fotografando una delle vetture iscritte e pubblicando l’immagine sui propri canali Facebook e Instagram, taggando @larossaincontrailrosso. L’autore della foto migliore vincerà un giro in Ferrari come passeggero.

“La Rossa incontra il Rosso” rientra nel nutrito programma delle celebrazioni del Centenario dell’Automobile Club Verona che ricorrerà il 19 novembre quando, alla Sala Maffeiana, si terrà un evento speciale.

L’iniziativa è stata presentato venerdì mattina in Sala Arazzi dall’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari e dal direttore dell’Automobile Club Verona Riccardo Cuomo. Sono intervenuti la responsabile Marketing di Ineco Auto Nadia Nicolis con Renzo Bressanelli e Luca Sartori della Casa Vinicola Sartori.

IL PROGRAMMA - Il raduno sarà sul Liston sabato 9 dalle 9.30 con i partecipanti che lasceranno le vetture in mostra statica per la gioia di passanti, turisti ed appassionati. Alle 11.30 la cerimonia ufficiale seguita dalla partenza, con il gruppo che si dirigerà verso la Valpolicella per arrivare alle 13 alla Casa Vinicola Sartori di Negrar. Dopo il pranzo le auto ripartiranno per tornare a Verona, con una sosta al locale A.M.E.N. sulle Torricelle. Alle 19 le Ferrari, scortate dalla Polizia locale, torneranno in centro e saranno parcheggiate tra Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e il Cortile del Tribunale per una suggestiva mostra statica serale seguita dalla cena conclusiva alla Loggia di Fra Giocondo.

«Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale – spiega il direttore Riccardo Cuomo – perché la partenza e l’arrivo saranno in piazza Bra e piazza dei Signori, come nella prima edizione, percorrendo un tracciato inedito. Ad oggi sono iscritte una cinquantina di vetture che saranno scortate da dodici moto per tenere compatto il gruppo, la formula migliore per non creare sfilacciamenti in strada e mantenere la sicurezza».