Un nuovo ingresso per rendere visitabile la Rondella della Boccare

La Rondella della Boccare diventerà finalmente fruibile a cittadini e visitatori. Parliamo di un vero e proprio gioiello di architettura militare, inserito lungo le mura magistrali tra i quartieri di Santo Stefano e Valdonega, ad oggi sconosciuto ai più per la difficoltà ad accedervi.

Attualmente infatti, si entra al fortino solamente attraverso il cortile di un istituto scolastico presente nel quartiere, e quindi in giorni e orari limitati e sempre previo accordo con la scuola.

Una situazione che troverà soluzione grazie allo studio di fattibilità approvato martedì dalla giunta comunale di Verona e che prevede la realizzazione di un ingresso da via Madonna del Terraglio, insieme alla riapertura di un vecchio accesso murato, a cura della Direzione Tutela e Valorizzazione Edifici Monumentali del Comune.

In corrispondenza di Via Madonna del Terraglio sarà realizzata una apposita rampa, necessaria per superare l'attuale dislivello e relative barriere architettoniche al fine di consentire la massima fruibilità e accesso a tutta l'utenza. Da lì, si arriverà alla Rondella attraverso un percorso in superficie lungo il muro di cinta, che sarà anch?esso oggetto di un intervento di verifica e messa in sicurezza.

«La programmazione della realizzazione dell?accesso e del percorso pedonale alla Rondella delle Boccare da Via del Terraglio, con l?approvazione del progetto di fattibilità per complessivi 300.000 euro, è il primo importante passo verso la riqualificazione di questo straordinario baluardo cinquecentesco realizzato dalla Serenissima Repubblica di Venezia, un luogo magico, di straordinario pregio storico e architettonico, che merita di essere aperto a cittadini e turisti - afferma la vicesindaca e assessora all?Edilizia Monumentale Barbara Bissoli -. Ringrazio la precedente Amministrazione che, con l?Ufficio comunale Unesco, si è attivata per ottenere il finanziamento da parte del Ministero per il Turismo: ci avviamo dunque alla realizzazione di un intervento che evidenzia la grande potenzialità artistica e culturale, ancora inespressa, della nostra città».

L?intervento rientra nel più ampio progetto "Smart Verona, città patrimonio mondiale Unesco", presentato l?estate scorsa e che ha ottenuto dal Ministero del Turismo il contributo di 1 milione 500 mila euro, una parte dei quali destinati alla valorizzazione della Rondella delle Boccare.

Quanto ai tempi, è in fase di assegnazione il pacchetto relativo alla progettazione esecutiva, l?obiettivo è iniziare i lavori entro l?anno e rendere fruibile al pubblico la Rondella nel 2024.