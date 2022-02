Per conservare le coperte, borsoni blu dalla Ronda della Carità ai senza dimora

Per chi è senza dimora le coperte sono un bene prezioso ed in grado di salvare la vita dall'assideramento nelle fredde notti invernali. A volte, però, gli uomini e le donne che vivono per strada, lasciando incustodito il loro bivacco, rischiano di non ritrovare più i loro effetti personali, perché rubati oppure perché ritenuti abbandonati e quindi da destinare allo smaltimento. E tra questi effetti personali possono esserci coperte, ma anche documenti o medicinali.

Per trovare un rimedio, la Ronda della Carità di Verona ha iniziato a distribuire tra i senza dimora dei capienti borsoni, dal colore blu ben identificabile. Su questo borsone è stata cucita un'etichetta che riporta i dati del proprietario, il quale potrà usare questo contenitore per conservare e trasportare i suoi beni.

Lo scorso anno, la Ronda della Carità ha distribuito più di 6.500 coperte raccolte grazie alla solidarietà di cittadini di Verona e provincia. Coperte di cui si potrà ridurre il consumo e lo spreco grazie a questa iniziativa dei borsoni blu, cominciata a Natale con la generosa collaborazione dei circoli Rotary e continuata con Ikea che ha donato le 500 borse.

«Se passeggiando trovate una borsa blu, deposta sotto a una panchina o tra le siepi, pensate che appartiene a una persona che ne ha veramente bisogno», è l'avvertimento della Ronda della Carità di Verona.