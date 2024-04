Sulla Rocca di Garda strumenti di misurazione per mitigare rischio frane

Rocca di Garda monitorata speciale. La parte che ricade nel territorio di Bardolino sarà studiata scientificamente per capire come si comporta il versante ovest dal punto di vista geologico, per individuare eventuali anomalie e quindi mitigare il rischio frane. Il Comune di Bardolino ha affidato un approfondito studio all'ingegner Osvaldo Cargnel, della ditta Clios di Belluno, esperto in materia e già intervenuto in passato sulla Rocca dalla parte di Garda.

Grazie a un sistema di controllo computerizzato tramite 10 fessurimetri fissati in parete, collegati a un server remoto e a una procedura di allertamento, sarà possibile raccogliere dati in tempo reale e rilevare situazioni di possibile criticità. Saranno posati anche dei pluviometri con trasmettitore wireless e termometro interno integrato, visto che i fenomeni franosi sono incentivati dalle piogge. Per la strumentazione tecnologica, che sarà tutta senza fili, e la relativa posa sono stati stanziati 39mila euro. «Sono i primi strumenti di misurazione che verranno posati sulla Rocca per il monitoraggio, che si aggiungono alle altre misure di mitigazione esistenti: visti gli episodi franosi avvenuti in passato, per la Rocca di Garda c’è sempre stato un alto grado di attenzione da parte delle amministrazioni comunali», spiega l’ing. Cargnel. Saranno lui e il personale di Clios a calarsi con l’imbragatura di sicurezza per installare la strumentazione, tra aprile e maggio. «I fessurimetri ci daranno informazioni in tempo reale via radio sugli eventuali movimenti della roccia, dicendoci se le fessure che conosciamo si stanno allargando o chiudendo: sono indicatori che ci faranno capire come si sta comportando la Rocca e quindi aiuteranno a indirizzare eventuali interventi di mitigazione, grazie ai dati che verranno raccolti».

«Ci siamo affidati a Osvaldo Cargnel perché conosce molto bene la complessità della Rocca e ha grande esperienza in materia - ha commentato Katia Lonardi, vicesindaco e assessore all'ecologia di Bardolino - La posa di questi strumenti e le relazioni che verranno prodotte ci aiuteranno a tenere monitorata la Rocca e a intervenire tempestivamente qualora si rilevassero situazioni di rischio per la sicurezza, in un’ottica di prevenzione».