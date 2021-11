Possibile presenza di corpi estranei, ritirato lotto di pandoro Melegatti

Per la possibile presenza di corpi estranei di plastica dura al suo interno, un lotto di pandoro Melegati è stato ritirato dal mercato. Il richiamo del prodotto alimentare è stato comunicato dal Ministero della Salute, il quale avverte di non mangiare il pandoro e di riconsegnarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Il lotto oggetto di ritiro è il numero 210917 e può contenere o il pandoro originale da 750 grammi o il pandoro da 740 grammi con aspetto, forma o struttura non perfetta. La scadenza del prodotto di questo lotto è il 30 aprile 2022.

E tutti i consumatori che hanno acquistato e consumato il pandoro appartenente al lotto oggetto di ritiro dal mercato possono agire per far valere i propri diritti in relazione a potenziali rischi corsi sul fronte della salute. Lo afferma il Codacons, che spiega: «Apprezziamo la trasparenza della società che ha dato immediata comunicazione ai consumatori circa il ritiro del prodotto e la possibile presenza di corpi estranei, ma riteniamo che chi ha già acquistato il lotto interessato dal richiamo vada risarcito anche in assenza di danni e solo per il pericolo potenziale di un danno alla salute. Per tale motivo ci mettiamo a disposizione di tutti gli utenti coinvolti nella vicenda e, in vista del Natale, chiediamo un incremento dei controlli sui prodotti dolciari industriali e artigianali venduti nei negozi e nei supermercati, allo scopo di incrementare la sicurezza alimentare durante il periodo delle festività».