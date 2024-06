«Ciclovie turistiche in ritardo», le carenze evidenziate dalla Corte dei Conti

Sono numerosi i ritardi rilevati nella progettazione e nella realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche e degli interventi a sostegno della ciclabilità cittadina. Ritardi che hanno riflessi critici sulla gestione delle ingenti risorse messe a disposizione tra il 2018 e il 2023. Questo è quanto ha evidenziato la Corte dei conti nella relazione che la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha approvato il 20 giugno scorso.

La Corte dei conti ha analizzato lo stato di avanzamento complessivo delle 10 ciclovie nazionali, tra le quali figurano progetti che interessano il Veneto e la provincia di Verona, come la Ciclovia del Sole Verona-Firenze, la Ciclovia del Garda, la Ciclovia Venezia-Torino, la Ciclovia Venezia-Trieste e la Ciclovia Adriatica. E sul piano della programmazione, le carenze evidenziate dalla Corte sono legate anche al tardivo Piano Generale della mobilità ciclistica, atteso sin dal 2018 e adottato nell'agosto 2022. Inoltre, le lentezze procedurali hanno inciso direttamente sulla gestione delle risorse, con numerose criticità inerenti al loro effettivo utilizzo e indicative di una capacità di spesa davvero ridotta.

Per la magistratura contabile, l'insufficiente coordinamento fra le pubbliche amministrazioni interessate è stato elemento di particolare problematicità sul versante realizzativo, anche in considerazione delle tempistiche dell'intervento Pnrr sul "Rafforzamento della mobilità ciclistica" tuttora in corso.

La differenza, infine, tra costi medi sostenuti per le varie ciclovie, oltre a rendere indispensabili interventi all’insegna di una maggiore economicità, evidenzia, secondo la Corte, la necessità di un controllo centrale più efficace e coordinato nella gestione delle risorse e delle procedure, per il rispetto dei criteri programmatici e, in caso di interventi non più avviabili, per il recupero delle risorse erogate e l’eventuale riutilizzo.