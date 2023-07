Tempo d'estate nei "Ristoranti Tipici" di Verona: nuovo menù con i prodotti di stagione

Il Comune di Verona, in collaborazione con i venti ristoranti di Verona inseriti nell'elenco "Ristorante tipico", istituito con il “Regolamento comunale per la valorizzazione dell'enogastronomia veronese", ha intrapreso una serie di azioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e, nel contempo, a incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera ed anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione.

Nei "Ristoranti", i piatti tradizionali rappresentano infatti il 50% dell'offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto.

I titolari dei Ristoranti Tipici sono impegnati, quattro volte nell'arco di un anno, durante un periodo di tempo di circa quindici giorni, a organizzare eventi durante i quali verranno offerti al pubblico menù aventi come protagonista il prodotto prescelto per rappresentare ogni stagione. In tali esercizi anche l'offerta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.

I "Ristoranti Tipici" durante questa edizione estiva, che avrà luogo dal 29 luglio al 13 agosto, proporranno ai loro clienti il delicato sapore del pesce di lago, rielaborato in diverse varianti secondo le ricette tipiche locali. Verrà poi proposto anche il piatto estivo per eccellenza che vede in abbinamento il prosciutto crudo di Soave con il melone della Pianura Veronese e per finire le pesche.

La maggioranza dei prodotti saranno forniti dall'Azienda Poli Graziano di Oppeano e da altre aziende di Campagna Amica.

«Siamo giunti al quinto anno di questa manifestazione - ha detto il consigliere comunale Carlo Beghini -, che vede il connubio tra il momento conviviale del banchetto con quelli che sono i prodotti del territorio. I sapori di stagione contribuiscono a disegnare la cultura del luogo».

Rosalina Vertuani, di Coldiretti Verona, ha aggiunto: «Coldiretti, al fianco dei ristoratori, vuole valorizzare le eccellenze del territorio. In questa edizione i riflettori sono puntati sui prodotti della bella stagione: le pesche, protagoniste di un percorso per il riconoscimento IGP, il melone della Pianura Veronese, il prosciutto crudo di Soave e il pesce di lago».

«Il Comune ha istituito una commissione per riconoscere i Ristoranti Tipici, cioè le attività che portano sulla loro tavola il meglio delle tipicità veronesi. Il sodalizio con Coldiretti segue l'idea della filiera corta, con prodotti a km zero, ambasciatori di stagionalità. Gli chef dei venti locali che aderiscono al disciplinare dei Ristoranti Tipici aggiungeranno i prodotti locali di stagione già citati nei loro menù, dal 29 luglio al 13 agosto», ha spiegato Alessandro Torluccio, direttore generale Confesercenti Verona e presidente della commissione Ristoranti Tipici.