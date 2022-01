Il riso veronese Vialone Nano sbarca in televisione sulla Rai

Collegamento in diretta con Isola della Scala lunedì 24 gennaio durante la trasmissione di Rai 2 "I fatti Vostri". Nell’azienda agricola Melotti, socia di Coldiretti Verona, fervono i preparativi per andare in onda verso le 11.30 quando si collegheranno Anna Falchi e Salvo Sottile per conoscere la coltivazione e i metodi di lavorazione del riso Vialone Nano e Carnaroli.

Nell’occasione, Gianmaria Melotti con i suoi famigliari mostrerà gli antichi macchinari e la lavorazione del riso compresi i vari prodotti che si possono ottenere dal cereale. Infatti, l’azienda agricola Melotti è impegnata dal 1986 nella coltivazione dei migliori risi italiani: dal Vialone Nano, che nel 1996 ha ricevuto per primo in Europa l'ambito riconoscimento di IGP (Indicazione Geografica Protetta), al riso “Novello" che viene prodotto in quantità limitata, il Carnaroli e varie specialità a base di riso alcune delle quali completamente privi di glutine e antiche varietà, pregiate per la loro lavorazione e storia.

La cuoca contadina Cinzia Beozzi, poi, mostrerà ai telespettatori come si prepara il risotto all’isolana tipico di Isola della Scala, illustrando gli ingredienti e il procedimento.