Rischio sismico, nella rete di monitoraggio del Veneto entra anche Povegliano

In questi giorni è stata installata, presso la scuola primaria Anna Frank di Povegliano, una stazione sismo-accelerometrica nell’ambito del Progetto Asse 5 "Rischio Sismico e Idraulico", promosso dalla Regione Veneto e finanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) 2014-2020. In caso di terremoto, questo sensore sarà in grado di misurare le vibrazioni del suolo trasmettendo i relativi dati ad un unico centro: sarà così possibile valutare più rapidamente l’impatto del sisma e organizzare gli interventi di Protezione Civile.

Il vicesindaco Maurizio Facincani, con delega alla Protezione civile, precisa: «L’intervento permette al nostro paese di far parte della Rete di Monitoraggio sismico diffuso del Veneto, con il chiaro obiettivo non solo di rafforzamento della sicurezza, ma anche di pronta organizzazione delle operazioni in caso di evento sismico. L’installazione della stazione è il frutto della sinergia tra l’amministrazione comunale, gli uffici tecnici e il nostro gruppo di Protezione Civile».

Il dispositivo infatti è stato installato da due tecnici dell’OGS di Trieste (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), con il supporto organizzativo e logistico della Protezione Civile di Povegliano. Sul punto, il coordinatore Davide Moletta dichiara: «Con i terremoti non è possibile fare previsione ma un costante e corretto monitoraggio può dare un importante contributo in ottica di prevenzione. Il sensore è 1 dei 300 che saranno installati in Veneto entro l'anno e Povegliano è 1 dei 563 comuni veneti ad essere attualmente già monitorato».

«Sono particolarmente contenta – sottolinea la sindaca Roberta Tedeschi – di questa prestigiosa opportunità, soprattutto perché abbiamo deciso di collocare il dispositivo presso la scuola primaria, frequentata da tantissimi bambini a cui va la nostra massima attenzione in termini di sicurezza e prevenzione. La nostra Amministrazione ritiene da sempre assolutamente prioritari progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi così determinanti per la salvaguardia della salute delle persone».