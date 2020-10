Danni del maltempo, tempo fino al 12 ottobre per le richieste di risarcimento

I cittadini del Comune di Verona che hanno subito danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche di venerdì 28 agosto 2020, hanno tempo fino al 12 ottobre per compilare e trasmettere i modelli specifici con le richieste di risarcimento necessarie per la ricognizione regionale. La Regione Veneto ha infatti decretato lo stato di crisi e ha pubblicato sul proprio portale la modulistica e le istruzioni per la compilazione delle richieste di risarcimento danni. Tutta la documentazione è reperibile anche sul sito del Comune di Verona.

I rimborsi possono essere richiesti sia per danni a strutture private sia per quelli ad attività economiche. I cittadini sono invitati a compilare e a trasmettere la Scheda B per il patrimonio privato o la Scheda C per le attività economico-produttive. Le schede complete di eventuali allegati e sempre corredate dalla fotocopia del documento di identità devono essere compilate e consegnate al Comune di Verona attraverso una di queste modalità:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

a mano allo sportello Protocollo del Comune (ingresso di Palazzo Barbieri) che ne rilascerà ricevuta;

spedite via posta elettronica a: protezione.civile@comune.verona.it;

spedite via posta elettronica certificata a: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it.

Ulteriori informazioni si possono chiedere ai numeri 045-8052113 e alla sede della protezione civile di Verona al Quadrante Europa, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.