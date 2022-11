Alla Cooperativa Sociale di Solidarietà La Scintilla la seconda edizione di Risabile

Cinque realtà veronesi si sono sfidate nel ristorante Taste of Earth del Palariso Zanotto di Isola della Scala per il secondo concorso Risabile, evento che ha come protagonisti ragazzi con disabilità. Il Centro Laboratoriale Sartori di Verona, l'Officina dell'Aias Cooperativa Sociale di Verona, la Cooperativa Sociale di Solidarietà La Scintilla di Isola della Scala, la Cooperativa Sociale Cercate di Verona e la Cooperativa Sociale Emmanuel di Bovolone hanno proposto alla giuria cinque risotti con una servizio curato dalla Cooperativa Sociale Vale un Sogno di San Giovanni Lupatoto e dal Centro di Lavoro San Giovanni Calabria.

I piatti preparati sono stati: il risotto classico al tastasal con profumo di cannella, il risotto alla bandiera: rosso, bianco e verde con porri, speck e fonduta di taleggio, il risotto con radicchio e speck, il risotto con zucca, speck e ricotta affumicata e il risotto con cuore di gorgonzola, speck croccante e guarnizione di polvere di porro e zucca disidratata.

La giuria tecnica ha assaggiato con interesse le proposte culinarie e le ha valutate, non solo per il gusto, ma anche per la presentazione del piatto e per l'originalità. Ad aggiudicarsi il titolo è stato il risotto con zucca, speck e ricotta affumicata, preparato dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà La Scintilla. E al termine della serata, ad ogni ragazzo è stato consegnato l'attestato di partecipazione al concorso.

Il progetto Risabile è nato nel 2019 e quest'anno, dopo i due anni di stop a causa della pandemia, è stato riproposto. Una sinergia nata tra l'Ente Fiera di Isola della Scala e l'Ulss 9 Scaligera. «Per noi è un piacere ospitare eventi di tale portata e dare a questi ragazzi la possibilità di cimentarsi, esprimendo la loro creatività in cucina - ha commentato Roberto Venturi, amministratore unico dell'Ente Fiera di Isola della Scala - È un momento di crescita loro ma anche nostro. Il loro entusiasmo e la loro energia positiva ci hanno contagiati».

Insieme a Venturi erano presenti anche il sindaco di Isola della Scala Luigi Mirandola e l'assessore alle pari opportunità Matilde Perbellini, insieme ad altri amministratori veronesi.

«È un momento speciale per questi ragazzi - ha sottolineato il dottor Elmer Soffiati dell'Ulss 9 - Da sempre ci occupiamo di trovare modelli di inclusione per le persone con disabilità. Essendo la cucina un laboratorio tra i più completi ed interessanti, mette in rilievo le abilità residue che questi ragazzi hanno, facendoli provare e sperimentare. La cucina è molto varia per gli strumenti e i prodotti che si utilizzano, e si è dimostrata particolarmente valida e apprezzata anche dai ragazzi stessi».