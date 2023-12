L'annuncio del Comune di Verona: «Per il 2024 sono in arrivo le fioriere sui ponti Catena, Risorgimento e Garibaldi»

Installazione di fioriere per abbellire i ponti Catena, Risorgimento e Garibaldi. È quanto si è proposto di fare con la presentazione di questo nuovo progetto di riqualificazione urbana. «L’idea, - evidenzia una nota di Palazzo Barbieri - che in questi giorni è stata approvata dai Consigli di circoscrizione della 1^, 2^ e 3^, sta riscontrando un unanime consenso politico, sia di maggioranza che di opposizione».

In merito è intervenuto l’assessore Federico Benini: «Un intervento che punta a migliorare l’estetica dei ponti. Il parere favorevole delle Circoscrizioni interessate, sottolinea il valore di questa iniziativa e la qualità di una riqualificazione, che nella sua semplicità, può accrescere la bellezza dei nostri ponti cittadini».

Lorenzo Dalai, presidente della prima circoscrizione, ha commentato: «Abbiamo esaminato il provvedimento già approvato all'unanimità in Commissione. Riteniamo che questa iniziativa possa abbellire i ponti e la città, e raccomandiamo che i fiori siano curati e tenuti innaffiati, in modo da essere davvero un qualcosa che va a migliorare la struttura e l'architettura di questi ponti».

Soddisfatto anche il presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri: «Come circoscrizione abbiamo appoggiato convintamente questa proposta che vuole promuovere la cultura della bellezza nei nostri quartieri. In terza abbelliremo ponte Catena, di collegamento con la seconda circoscrizione, molto vissuto dalla cittadinanza e molto frequentato da ciclisti e pedoni. Tutto ciò dimostra ancora una volta la sensibilità di questa Amministrazione nei confronti dei quartieri e del decoro urbano».

Le fioriere

Secondo quanto spiegato nella nota del Comune di Verona, le fioriere, realizzate in resina, avranno una dimensione di circa cm 80x18x20h e saranno dotate di riserva d’acqua per le piante messe a dimora. Saranno di colore grigio scuro antracite su ponte Garibaldi e ponte Catena e colore grigio chiaro per ponte Risorgimento.

Verranno piantumate con fioriture stagionali irrigate manualmente. Infine, avranno supporti a scomparsa che verranno fascettati al corrimano del parapetto in modo da garantire la solidità e la staticità dell’arredo la cui installazione non danneggerà la struttura.