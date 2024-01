Nuova vita per piazzale Sforni alla Sacra Famiglia, Benini: «Darà un volto nuovo a questa parte del quartiere»

«Il quartiere della Sacra Famiglia a Verona Sud cambia volto». Lo annuncia una nota del Comune di Verona che poi spiega: «Ciò grazie alla realizzazione di un’opera che ne migliorerà la vivibilità e la sicurezza, a vantaggio di residenti e cittadini che frequentano la zona. L’opera in questione è la riqualificazione di piazzale Sforni, confinante con l’area del sagrato della chiesa dedicata alla Sacra Famiglia su via Vigasio, un intervento che interesserà anche le aree attigue al piazzale, con la sistemazione del parco circostante la chiesa, tra via Vigasio e via Giove, con nuove piantumazioni e percorsi pedonali interni di attraversamento».

Ad oggi il sagrato viene descrito nella nota di Palazzo Barbieri come «un ampio slargo asfaltato pressoché informe, circondato da aree verdi seminate a prato e piantumate ma non connesse tra loro». In base a quanto è stato spiegato, la riqualificazione prevederebbe l’unione delle due aree verdi di fronte alla chiesa che diverranno «una sola area con nuove piantumazioni, dotata al suo interno di un percorso pedonale che la attraverserà da nord a sud». Saranno inoltre posizionate alcune nuove panchine e verrà rifatto il sagrato. Il tutto «senza barriere architettoniche e a disposizione del quartiere».

Nella parte più a Sud, chiariscono inoltre dal Comune di Verona, verrà realizzata «una pista ciclo pedonale in sostituzione dell’esistente stradello in terra battuta». L’area verde sarà quindi delimitata da «nuovi marciapiedi di collegamento fra la chiesa e la parte più a Sud e che fungeranno anche da percorsi ciclopedonali». Ad elevare infine gli standard qualitativi dell’intervento è prevista anche l’installazione di «un nuovo impianto di illuminazione pubblica che interesserà tutta l’ampia superficie interessata dalla riqualificazione». Anche i parcheggi verranno ridisegnati, con il previsto aumento degli stalli anche in prossimità del sagrato. L’intervento, secondo quanto riferito dal Comune, è un’opera compensativa del Pua "Esperanto 03" e prevede «una spesa di 784.818 euro, coperta da contributo di sostenibilità».

Approvato venerdì 19 gennaio dalla giunta, il progetto definitivo sarà esaminato nelle prossime sedute del Consiglio comunale. L'assessore ai giardini e arredo urbano Federico Benini ha commentato: «Quest’opera darà davvero un volto nuovo a questa parte del quartiere. Crediamo che le piazze siano luoghi pubblici da valorizzare il più possibile al fine di renderle vive e partecipate dalla comunità. Un processo che non può prescindere dalla loro riqualificazione e rifunzionalizzazione, come avverrà per piazzale Sforni», ha concluso Benini.