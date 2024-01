Al via in primavera la riqualificazione del palazzetto di Isola della Scala

Inizieranno la prossima primavera i cantieri per la riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di Via Tiro a Segno a Isola della Scala. La giunta comunale isolana ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo che prevede lavori per un importo pari a 1,119 milioni di euro, coperto in parte da fondi comunali, per 700mila euro da un contributo del "Bando Sport e Periferie" e per 295mila dal gestore dei servizi energetici del Ministero dell’Economia.

Attualmente l’impianto viene utilizzato da studenti, studentesse e associazioni per attività sportive e tornei ed è caratterizzato da murature e copertura non isolate, le quali richiedono nel periodo invernale un consumo massiccio di riscaldamento. Insufficienti, inoltre, i serramenti in uso.

Il progetto esecutivo prevede, a partire da questa primavera, l’isolamento delle superfici tramite cappotto, la sostituzione dei serramenti esistenti in alluminio con nuovi in pvc e l’applicazione di valvole termostatiche e termostati per i radiatori. Per la sicurezza verranno adottate, inoltre, soluzioni per il miglioramento sismico dell’edificio, formato da due blocchi: quello destinato a palestra e servizi e il palazzetto vero e proprio.

Interverremo in parte anche all’esterno, per ripristinare intonaci e pensiline e dare nuova dignità a un centro vissuto da tantissimi isolani, anche giovanissimi - ha dichiarato il sindaco Luigi Mirandola - Lo sport, al pari della scuola, può rappresentare un presidio per la legalità e i valori positivi dei nostri ragazzi e ragazze. Riteniamo ci si debba investire, come già stiamo facendo. Contiamo di terminare i lavori per l’inizio del prossimo anno scolastico, tra la fine dell’estate e l’autunno». Ed Elena Polettini, l'assessora ai lavori pubblici, ha aggiunto: «Con il raddoppio degli spogliatoi per i campi da calcio, l'asfaltatura della strada principale, il progetto di un percorso ciclopedonale dal centro e l’efficientamento termico del palazzetto iniziato già lo scorso anno con la sostituzione della caldaia, il polo di Via Tiro a Segno sta prendendo la forma di quella "cittadella dello sport" voluta dall’amministrazione e richiesta dai cittadini. Le strutture ci sono, noi le stiamo rendendo sempre più accessibili, confortevoli e comode».