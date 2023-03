Riqualificazione e manutenzione del territorio e dei suoi servizi: cantieri aperti a Negrar

Mentre sul fronte del piano delle opere pubbliche del Comune di Negrar di Valpolicella i cantieri proseguono, è costante anche il lavoro di riqualificazione e manutenzione di spazi pubblici, arredo urbano e sostituzione di alcuni tratti di impianti e sottoservizi.

Rientra tra questi ultimi la prima fase di sistemazione dell’area lungo le pertinenze di via Case Zamboni, ad Arbizzano: interventi che non saranno comunque definitivi, dal momento che l’intera zona sarà interessata da provvedimenti di sistemazione idraulica per la completa raccolta delle acque meteoriche e la differenziazione delle stesse dalla rete fognaria, raccolte ancor oggi in modalità mista. Inoltre, dopo i lavori svolti dal Consorzio di Bonifica a seguito dell’alluvione del settembre 2018 con il tombamento del Vaio del Ghetto, e considerato che una notevole area risulta ancora oggi demaniale, risulterà altresì necessario un accordo per l’utilizzo finale dell’intero spazio lungo via Case Zamboni. «Si è inteso così anticipare il progetto definitivo con un intervento di sistemazione preliminare per dare un sufficiente ordine e decoro a quest’area» spiega l’assessore ai lavori pubblici Bruno Quintarelli.

«Ringraziamo per la collaborazione il Consorzio di Bonifica Veronese – aggiunge il sindaco Roberto Grison – che ancora una volta ha eseguito i lavori, consapevoli che questo è solo un primo passo verso la sistemazione definitiva: essa è già stata pensata, e prevedrà una prima fascia dedicata ad una ciclo-pedonale lungo l’intero tratto di via Case Zamboni, e una seconda fascia per soste pedonali con panchine, lampioncini e alberature alternate a posti auto. Verrà così compiuto un altro passo importante verso la riqualificazione dell’intero territorio».

Nella frazione di Fane sono invece in corso gli scavi per la posa della rete fognaria: «Come di consueto quando ci sono opere di questa portata, svolgiamo un’analisi sullo stato degli altri sottoservizi, analisi affiancata anche alle eventuali segnalazioni di guasto, che teniamo monitorate costantemente – aggiunge Quintarelli -. Come da specifica richiesta del sindaco Roberto Grison, ci siamo attivati per collaborare con Acque Veronesi al rifacimento della rete della pubblica illuminazione con la posa di cavidotti, nuovi plinti e pozzetti, e con il riposizionamento di alcuni corpi illuminanti oggi posizionati in aree private. L’esecuzione unitaria di opere di competenza del comune e di quelle programmate da Acque Veronesi – conclude l’assessore – garantisce effettive sinergie tecniche nonché economiche con evidenti vantaggi per la collettività».

A fianco alle opere pubbliche avviate in cantiere, e in progetto, sono altrettanto importanti i lavori di manutenzione che proseguono e che sono stati programmati relativamente ad arredo urbano, spazi di quartiere ed edifici scolastici. Per quanto riguarda l’arredo urbano, a Negrar capoluogo sono state recentemente posizionate nuove staccionate presso alcune aree verdi a protezione di percorsi pedonali: nel quartiere Arena Verde in un tratto lungo il progno, nel parco giochi via don Luigi Sturzo, in Via Pertini a delimitazione di una scarpata, e lungo un tratto a lato della SP12 all’altezza di via Cà Righetto, oltre altre riparazioni sparse per il territorio comunale. Lavori di manutenzione straordinaria hanno infine interessato le scuole primarie di Negrar, Fane, San Peretto, l’aula studio di Mazzano e la scuola dell’infanzia di Montecchio.