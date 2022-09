A Veronetta, Palazzo Bocca Trezza chiude per lavori di riqualificazione

Presto prenderanno il via i lavori di riqualificazione del complesso monumentale di Palazzo Bocca Trezza a Veronetta. Lavori che già necessitano di operazioni di cantierizzazione e quindi della chiusura al pubblico dell'area. La chiusura interverrà il prossimo 1 ottobre, ma intanto per tutto il mese settembre si potrà solo accedere all'edificio denominato ex Scuderie (all’angolo tra Via XX Settembre e Vicolo Terrà) e alla porzione di giardino che si trova sul retro.



(La parte rossa quadrettata è quella accessibile a settembre)

Tale porzione sarà di nuovo accessibile al pubblico indicativamente dalla primavera del 2023.

La limitazione è finalizzata a garantire l'incolumità dei cittadini e la sicurezza delle operazioni di cantierizzazione.