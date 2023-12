Con nuovi alberi e illuminazione riqualificato Piazzale XXV Aprile di fronte alle poste

Dopo anni è stata risistemata l'area pedonale di fronte all'ufficio postale in Piazzale XXV Aprile, a Verona. La zona è stata abbellita con 35 nuove alberature e 1.000 arbusti e sono stati realizzati un nuovo impianto di illuminazione e uno scivolo per disabili.

L'intervento di riqualificazione è stato possibile grazie alla realizzazione di un tratto di nuova pista ciclabile. Un ampio lavoro di sistemazione che ha portato all'ampliamento della strada, alla realizzazione di uno scivolo per disabili, alla canalizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica e alla creazione di un’area verde di oltre 300 metri quadrati, composta da due aiuole da 35 alberi (prima ce n'erano 11) oltre alla piantumazione di 1.000 arbusti, con un sistema di irrigazione goccia a goccia che favorirà l’attecchimento delle piante.

L'opera ha permesso anche l'allargamento dello spazio a disposizione delle auto, con nuovi posti collocati a lisca di pesce. Ed è stata sistemata all’esterno del marciapiede l’area di sosta per i motorini.

«Si tratta di un lavoro importantissimo soprattutto se si ricorda lo stato di degrado preesistente - ha dichiarato l'assessore a strade, giardini e arredo urbano di Verona Federico Benini - Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro svolto soprattutto se pensiamo che ci troviamo in un’area di benvenuto per tutti coloro che arrivano in città e che fino ad oggi trovavano una situazione di grave abbandono in questa sezione di strada di fronte alle poste. Un intervento significativo realizzato grazie al supporto del settore giardini e con il sostegno della nascitura consulta del verde, la cui composizione arriverà nelle prossime settimane. Questo primo tratto della ciclabile collega la stazione di Porta Nuova con il Chievo, mentre proseguono i lavoro anche per i collegamenti della stazione con Via San Marco e del Chievo con Boscomantico. Un intervento atteso che dà alla città un’immagine rinnovata e accessibile».

E il presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri ha aggiunto: «È stato recuperato un altro luogo della città, una delle porte principali di accesso alla città che finalmente riacquista la dignità che merita. L'intervento va segnalato non solo per la natura del recupero, ma anche per il coinvolgimento delle realtà del territorio. Sarà infine un valore aggiunto anche per i veronesi che grazie alla ciclabile potranno arrivare in sicurezza in stazione».