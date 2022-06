Riqualificata Piazza Dall'Oca Bianca per far battere il cuore di Borgo Nuovo

C’erano bambini e anziani a colorare la rinnovata Piazza Dall'Oca Bianca, inaugurata ieri, 6 giugno, nel quartiere di Borgo Nuovo a Verona. Un tripudio di vita che ha accompagnato il taglio del nastro ufficiale. Anche se, a inaugurare il sagrato in pietra bianca, nel weekend, erano già stati in precedenza due matrimoni celebrati nella grande chiesa della Beata Vergine Maria. Manca però ancora un ultimo tocco, l'erba e i fiori che saranno piantumati quando le temperature lo consentiranno.

È stato riqualificato e messo a servizio della comunità il cuore pulsante di Borgo Nuovo. La piazza crea ora un tutt’uno dalla chiesa alla scuola materna. Il tratto di strada che impediva agli studenti di correre nei giardini in sicurezza è stato chiuso e, ora, l’area è completamente pedonale. Rimossa anche la vecchia fontana centrale, una struttura obsoleta e inutilizzata che occupava tutto lo spazio. Adesso, invece, la piazza potrà ospitare mercatini, piccoli palcoscenici o iniziative per la cittadinanza. Una riqualificazione fatta in nome e per conto dei bambini e degli anziani, che potranno vivere la piazza.



(Bambini all'inaugurazione della piazza)

L'area era da sempre un punto di riferimento per i residenti, ma il tempo l'aveva logorata. Ormai era diventato un pericolo tutti quell'asfalto rovinato dalla pioggia e curvato dalle radici dei grandi alberi presenti nelle aree verdi.

La superficie in asfalto della piazza è stata così completamente rimossa e sostituita con il più moderno cemento drenante, materiale più sicuro e adatto a diversi usi. I percorsi pedonali sono stati allargati di circa un metro per lasciare più spazio alle piante e alle loro radici, l’aiuola centrale è stata tolta a favore di un’area in cui realizzare eventi per il quartiere. Il rifacimento della superficie ha permesso di sistemare i sottoservizi e anche l’illuminazione pubblica è stata migliorata. Così come sono state installate nuove panchine e videocamere di sorveglianza.

Infine, il sagrato è stato completamente rifatto in pietra bianca e sono stati anche restaurati i monumenti ai Caduti e a Dall’Oca Bianca.

Il costo dell’opera è stato di 200mila euro.



(Resa pedonale la strada davanti alla scuola vicina alla piazza)

«La piazza ha finalmente cambiato volto, diventando più funzionale alle esigenze del quartiere - ha spiegato l'assessore ai giardini Marco Padovani - È stato chiuso il tratto di strada davanti alle scuole e rifatto il sagrato, in accordo con il Consiglio Pastorale. Questo ha permesso di creare un’unica area pedonale. Una rigenerazione a 360 gradi per restituire al quartiere un luogo di aggregazione e socializzazione da vivere in sicurezza. Massima attenzione è stata data alla vegetazione presente, tutti gli alberi sono stati mantenuti e, presto, la flora verrà arricchita».

«Era da 50 anni che non si interveniva su questa piazza. Un’area che, specialmente dopo la costruzione della nuova chiesa, meritava di essere riqualificata - ha detto l’assessore alle manifestazioni Filippo Rando - Siamo orgogliosi di aver restituito al quartiere questo spazio che ora potrà essere utilizzato anche per nuove iniziative ed eventi».