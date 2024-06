Dopo i lavori alla rete elettrica in centro tolto l'asfalto e ripristinato il porfido

Sono stati completati oggi, 3 giugno, i lavori per il ripristino del porfido nei punti del centro storico di Verona interessati nei mesi scorsi dai micro cantieri per il potenziamento della rete elettrica. Un potenziamento necessario in vista delle Olimpiadi del 2026. Con le operazioni in Via Roma e in Corso Castelvecchio, è terminata l'ultima parte dell'intervento con cui è stato tolto l'asfalto provvisorio posizionato nei mesi scorsi, sostituendolo con il materiale originale.

Il cantiere per la rete elettrica aveva interessato Corso Porta Palio, Via del Minatore, Piazza Bra, Via Roma e Corso Castelvecchio. E l'intervento era stato strutturato su piccole aree di lavoro di circa 50 metri in modo da ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulle attività commerciali.

Successivamente, per effettuare il ripristino del porfido in un'unica messa in opera, i singoli tratti di cantiere sono stati asfaltati in via temporanea. E, da alcuni mesi, partendo da Piazza Bra, è stata avviata la fase di ripristino definitiva, completata oggi con gli ultimi tratti in Via Roma e Corso Castelvecchio.

«È stato un intervento importante - ha evidenziato l'assessore alle strade Federico Benini - che grazie ad un cronoprogramma basato su micro cantieri mobili legati alle nuove linee elettriche, una novità coordinata fra tutti i soggetti interessati, ha consentito di lavorare limitando al massimo i disagi ai cittadini e ai commercianti che operano nelle aree interessate dai lavori. Si è trattato di lavori necessari per raggiungere obiettivi importanti in vista delle Olimpiadi 2026 e ci siamo impegnati nel mitigare quanto e più possibile i disagi sulla popolazione».