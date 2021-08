Danneggiati dal maltempo, ripiantati 30 cipressi al cimitero monumentale

Sono stati ripiantati 30 cipressi nel viale di accesso del cimitero monumentale di Verona.

Il 23 agosto 2020, il violentissimo nubifragio aveva danneggiato, spezzato o divelto alcuni alberi intorno al camposanto. Dopo i sopralluoghi effettuati per le perizie dei tecnici abilitati, sono emerse criticità legate a gravi problemi di stabilità strutturale degli alberi. In accordo con l'amministrazione comunale, gli addetti al verde pubblico di Amia hanno provveduto a rimuovere gli alberi instabili e malfermi, soprattutto per salvaguardare la sicurezza dei cittadini.

Una volta ottenuto anche il nulla osta della Soprintendenza dei beni ambientali, è partita la messa a dimora dei 30 cipressi che erano stati eliminati perché pericolanti. Le piante da sostituire erano distribuite sui 6 filari disposti nel viale di accesso al cimitero per mantenere lo stesso impatto paesaggistico. I cipressi interrati sono in vaso, quindi è possibile fare la piantumazione anche nel periodo estivo, provvedendo successivamente all’irrigazione costante e uniforme.

«Purtroppo, dopo accurati controlli, è stato appurato che gli alberi colpiti dal maltempo si sarebbero dovuti sostituire - ha spiegato l'assessore a strade e giardini Marco Padovani - Grazie alla sinergia con Amia abbiamo ricomposto i filari in tempi ristretti, garantendo sicurezza ai cittadini che percorrono il viale ma anche per l'impatto paesaggistico».

«L'impegno di Amia è quello di trovare le soluzioni idonee, insieme alle associazioni legate alla tutela ambientale e in seguito agli eventi atmosferici sempre più violenti, per gestire e curare al meglio il patrimonio arboreo del Comune - ha affermato il vicepresidente di Amia Alberto Padovani - Anche in questo caso abbiamo provveduto alla sistemazione di un'area particolarmente frequentata dai veronesi e siamo contenti di avere contribuito al ripristino della sicurezza, del decoro e al miglioramento del verde urbano».